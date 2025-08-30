El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) informó que activó el Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos a favor del periodista Manuel Calloquispe Flores, tras conocer la grave situación de riesgo que enfrenta en la región Madre de Dios.

La institución precisó que ya se ha establecido contacto directo con el comunicador y que, en coordinación con la Policía Nacional del Perú y el Ministerio del Interior, se vienen articulando acciones para garantizar su seguridad e integridad personal, así como la de su familia.

El caso ha generado preocupación en gremios de prensa y organizaciones defensoras de derechos humanos, pues Calloquispe denunció que recibió un audio con amenazas de muerte luego de difundir investigaciones sobre la minería ilegal en la zona conocida como La Pampa.

Manuel Calloquispe presentó un audio en el que un presunto integrante de mafias le advierte que asesinarán a su familia si continúa publicando. (Foto: Difusión)

En el mensaje de voz, un hombre le advierte que asesinará a sus familiares si vuelve a publicar sobre el conflicto. Según el periodista, la voz correspondería a Albert Carranza Hernández, alias “Gringacho”, quien estaría vinculado junto a Edison Fernández Pérez, alias “Chili”, a redes criminales armadas con fusiles, granadas y chalecos antibalas que controlan actividades ilegales en la zona.

Calloquispe también advirtió que la violencia aumentó: desde enero, al menos 30 asesinatos y desapariciones han sido reportados en la región, entre ellos los de líderes agrarios y defensores ambientales.

El periodista pidió medidas urgentes de protección y subrayó que estas organizaciones no buscan intimidar mediante demandas, sino con violencia directa: “Estas personas no te amenazan con una denuncia por difamación. Estas personas salen, te matan y se acabó”.

