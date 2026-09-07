En una actividad partidaria, el candidato al Gobierno Regional de Madre de Dios, Pedro Cari, del partido político País para Todos, manifestó que la actual gestión no promovió el Procompite, un fondo concursable que cofinancia planes de negocio para mejorar la competitividad y el desarrollo de cadenas productivas locales. De esta manera, no se habría apoyado a agricultores ni productores mediante esta modalidad.

“Tenemos la agricultura, una agricultura abandonada, es una pena que no tengamos tractores. ¿Y cómo apoyar a los agricultores? Cero Procompite”.

Esta información es verdadera. No existen registros oficiales de ninguna convocatoria para este concurso. Además, el propio Gobierno Regional de Madre de Dios confirmó a PerúCheck que el programa de cofinanciamiento no estuvo activo. Así lo dijo la oficina de Relaciones Públicas:

“Al Procompite, en realidad, estos últimos años no se le ha otorgado recursos”.

¿Por qué es importante el Procompite?

El Programa de Apoyo a la Competitividad Productiva (Procompite) es un mecanismo del Estado que permite a los gobiernos regionales y locales cofinanciar, con fondos públicos, planes de negocio de productores organizados en zonas donde la inversión privada es insuficiente para lograr un desarrollo productivo competitivo. Los productores compiten presentando su propuesta, el Estado aporta una parte del costo y los beneficiarios ponen una contrapartida. El dinero se destina exclusivamente a equipos, maquinaria, infraestructura productiva o asistencia técnica.

Como referencia, el exgerente de desarrollo económico de la municipalidad del Cusco Juvenal Zereceda explicó que este apoyo a los emprendedores es impulsado desde los gobiernos locales a través del Ministerio de la Producción:

“Es un presupuesto de acuerdo a las necesidades. Las municipalidades hacen un proceso de selección”, indicó Zereceda.

El especialista manifestó que estos fondos tienen un impacto importante para los emprendedores:

“Hay muchos productores [beneficiados], sobre todo textileros, ganaderos, panificadores, mediante fitotoldos, criaderos de cuyes, invernaderos, y sobre todo generación de economías, no solamente para ellos, sino también para la población”.

Conclusión

No existe registro oficial de ninguna convocatoria para el Procompite por parte de la actual gestión del Gobierno Regional de Madre de Dios, como mencionó el candidato a esa gubernatura, Pedro Cari, del partido político Avanza País. Por lo tanto, PerúCheck califica esta afirmación como cierta.