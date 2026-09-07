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En una actividad partidaria, el candidato al Gobierno Regional de Madre de Dios, Pedro Cari, del partido político País para Todos, manifestó que la actual gestión no promovió el Procompite, un fondo concursable que cofinancia planes de negocio para mejorar la competitividad y el desarrollo de cadenas productivas locales. De esta manera, no se habría apoyado a agricultores ni productores mediante esta modalidad.
En una actividad partidaria, el candidato al Gobierno Regional de Madre de Dios, Pedro Cari, del partido político País para Todos, manifestó que la actual gestión no promovió el Procompite, un fondo concursable que cofinancia planes de negocio para mejorar la competitividad y el desarrollo de cadenas productivas locales. De esta manera, no se habría apoyado a agricultores ni productores mediante esta modalidad.
Por Perú Check

En una actividad partidaria, el candidato al Gobierno Regional de Madre de Dios, Pedro Cari, del partido político  País para Todos, manifestó que la actual gestión no promovió el Procompite, un fondo concursable que cofinancia planes de negocio para mejorar la competitividad y el desarrollo de cadenas productivas locales. De esta manera, no se habría apoyado a agricultores ni productores mediante esta modalidad. 

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