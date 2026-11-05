El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que se registró actividad eléctrica en la provincia de Tambopata, región de Madre de Dios, debido al desarrollo de condiciones atmosféricas de tormenta.

El fenómeno responde a condiciones atmosféricas de tormenta que podrían desencadenar precipitaciones en las próximas horas en diversas localidades de la zona.

#Ahora #Minam #Senamhi | Se registra actividad eléctrica en la provincia de Tambopata, Madre de Dios, debido a condiciones de tormenta que podrían generar lluvias en la zona. Se recomienda a la población mantenerse alerta. https://t.co/pviBQkdEqd — Senamhi (@Senamhiperu) November 6, 2026

Ante este panorama, se recomienda a los ciudadanos coordinar con sus autoridades locales y adoptar medidas preventivas para reducir los riesgos asociados a las precipitaciones.

Décimo quinto friaje

El Senamhi informó que la selva peruana registrará lluvias, descargas eléctricas, incremento de la velocidad del viento y desde la mañana del domingo 8 y hasta el lunes 9 de noviembre.

Especialistas de Senamhi indicaron que esta masa de aire frío ingresará al territorio nacional por la selva sur (Puno, Madre de Dios y Cusco) y continuará su desplazamiento hacia la selva central.