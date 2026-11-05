Fuertes lluvias y descargas eléctricas ponen en riesgo a estas 10 regiones del Perú. (Foto: Andina / Gémini)
Fuertes lluvias y descargas eléctricas ponen en riesgo a estas 10 regiones del Perú. (Foto: Andina / Gémini)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que se registró actividad eléctrica en la provincia de Tambopata, región de Madre de Dios, debido al desarrollo de condiciones atmosféricas de tormenta.

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