Así vivió la jornada electoral Luis Hidalgo, virtual gobernador de Madre de Dios

De acuerdo a los resultados de la ONPE al 87,64% de actas contabilizadas, Luis Hidalgo Okimura es el virtual gobernador de Madre de Dios. El candidato a la segunda vuelta electoral por Alianza Para el Progreso tiene hasta el momento el 60,72% de votos válidos.

Anoche, tras conocer los primeros resultados del organismo electoral, los cuales lo ubicaban en el primer lugar, Hidalgo Okimura agradeció a sus simpatizantes. “Quiero agradecer por este resultado que el pueblo ha plasmado en las urnas. El pueblo ha podido evaluar para darnos la oportunidad de conducir los destinos de esta región” expresó.

Luis Guillermo Hidalgo Okimura, de 65 años, es natural de Madre de Dios. Estudió medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y fue uno de los primeros médicos profesionales de la región. Es hijo del periodista Juan Hidalgo Paredes, mientras que su madre, Lidia Okimura Sajami, es hija de migrantes japoneses que llegaron a Madre de Dios luego de la primera Guerra Mundial. Se encuentra casado con Carmen María del Socorro Castillo Romero.

El virtual gobernador de Madre de Dios tiene una maestría en Medicina, realizada en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, y un posgrado de especialización en Cirugía, por la UNMSM. Trabajó como médico en el Hospital de Puerto Maldonado.

Durante la jornada electoral de este domingo, Luis Hidalgo esperó los resultados en su domicilio junto a sus hermanos Elizabeth, Juan Manuel y Benjamín, y también a lado de su esposa, hijos y nietos. Con todos ellos compartió el tradicional desayuno electoral, degustando diversos jugo de frutas y refrescos locales.

Por otro lado, su contendor Juan Imura Cjuno, preparó caldo de res en una olla común en la esquina de su local de campaña, donde almorzó junto a vecinos de los asentamientos humanos de la periferia de la ciudad.

A las 10 a.m., ambos candidatos acudieron a sus respectivos locales de votación. Luis Hidalgo se dirigió al colegio Señor de los Milagros, mientras que Juan Imura al centro educativo Fiztcarrald.

La ausencia de algunos miembros de mesa en los centros de votación generó retrasos en la instalación de mesas de sufragio. La mesa N° 062215, ubicada en el Colegio Santa Cruz, no fue instalada sino hasta las 10 a.m. Otros hechos similares se registraron en el colegio Carlos Fermín Fiztcarrald, Las Mercedes y Augusto Brouncle Acuña. Luego de las 10 a.m., las 359 mesas de votación dispuestas en Madre de Dios ya habían sido instaladas instaladas, para un total de 104.106 electores.

Durante la jornada electoral, la Policía Nacional detuvo a 42 personas con requisitoria vigente mientras acudían a votar.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe