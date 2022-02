Conforme a los criterios de Saber más

Un nuevo escándalo tiene como protagonista a funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y al mismo titular del sector, Juan Silva, quien pese a graves cuestionamientos ha jurado cuatro veces en el cargo en el tiempo que Pedro Castillo lleva de presidente de la República.

De acuerdo con la lobbista Karelim López, Castillo manejaría una supuesta mafia que operaría al interior del MTC con el objetivo de direccionar licitaciones de obras públicas.

Sin embargo, esta no es la primera vez que un hecho parecido involucra a dicha cartera.

En los últimos años, hechos de corrupción -algunos aún por investigar- han puesto a descubierto la importancia de un sector que parece ser propicio para la aparición de mafias con el fin de beneficiarse de grandes cantidades de dinero. El Comercio conversó con algunos expertos para saber cuáles son los principales puntos que hacen del MTC un sector tan “codiciado” para los actos ilícitos.

Presupuesto

El gerente general de la Fundación Transitemos, Alfonso Florez, indicó que con más de de 12 millones de soles para este 2022, el MTC es la cartera con mayor presupuesto. Buena parte de este se utiliza, dijo, en obras de carreteras, situación propicia para la aparición de actos de corrupción, dejando de lado temas latentes en transporte urbano, interprovincial y otros.

“El MTC en las últimas décadas se ha convertido en el ‘ministerio de las carreteras’. Cada obra mueve millones de millones de soles y se presta a las ‘coimas’. Hay mucho dinero de por medio. Eso no es nuevo. Por eso resulta más apetecible dedicarse al tema de las carreteras. Se dedican a hacer más carreteras que su antecesor para luego publicitarlo a lo grande. No digo que no sea necesario, pero se centran en eso y dejan de lado otros problemas”, detalló.

Florez precisó que debido a esta situación propone que regrese lo que era el Minsiterio de Hacienda, a fin de que se dedique al desarrollo de obras públicas, infraestructura, viviendas, carreteras, etc. “Así el MTC se puede dedicar específicamente a lo que es transporte y comunicaciones, que ya de por sí es bastante”, sostuvo.

Por su parte, el especialista en temas de transporte Lino de La Barrera agregó que a pesar de escándalos que englobaron hechos de corrupción en los gobierno anteriores, como es el recordado caso del ‘Club de la Construcción’, el foco se direccionó hacia determinados actores, pero no hacia el equipo técnico encargado de negociar dichos contratos.

“Cuando vino la crisis de Lava Jato y el ‘Club de la Construcción’ creo que todos los ojos se centraron en aquellos que utilizaban los mecanismos internos para ganar licitaciones, pero creo que nadie hizo el proceso interno para limpiar las entidades que eran de los ejecutores de estos contratos, o sea el equipo técnico. Este se ha mantenido, y ahora son otras las personas que hacen el papel de este club”, explicó.

Esta vez, López implicó en la presunta red al propio ministro de Transortes y Comunicaciones, Juan Silva, a sobrinos de Pedro Castillo, al empresario Zamir Villaverde y a cinco congresistas apodados como ‘Los Niños’, entre los que mencionó a los legisladores de Acción Popular Raúl Doroteo y Juan Mori, quien ha negado las imputaciones.

Fiscalización

Lino de La Barrera también resaltó la carencia de un control correcto y la falta de transparencia en la entrega de obras. “Es necesario que estas sean destinadas a gente que realmente le corresponda, sin orientación hacia alguien, y que no hayan requisitos extraños”, dijo.

Asimismo, comentó que hay instituciones que deben ser reestructuradas y que un camino para fiscalizar de mejor manera estos procesos podría ser a través de agencias especializadas. “Que estas se dediquen a temas puntuales y crear tal vez un Ministerio de Infraestructura que se ocupe de obras de infraestructura a nivel nacional, auditadas permanentemente, con controles preventivos y concurrentes de Contraloría”, señaló.

En tanto, Florez propuso que toda obra de licitación, desde el inicio, debe ser acompañada por la Contraloría y no esperar a que cuando ya esté en marcha recién investigar.

“En algunas obras que se hicieron a raíz de los Juegos Panamericanos se demostró que un sistema de Gobierno a Gobierno resultó ser mucho más efectivo, pues no se prestaba a coimas y sospechas. La fiscalización se debe dar de la forma correcta, desde el inicio”, sostuvo.

Dimensión

El MTC engloba no solo el área de transportes, sino también el de comunicaciones, así como otros más, cada uno con un presupuesto generoso. Lino de La Barrera añadió que encima se le asigna otras actividades como lo fue el tema de Legado de los Panamericanos.

“Creo que llega la hora en probablemente pensar en esa restructuración del Estado. Tenemos que ir hacia un cambio radical en la manera de cómo esto está concebido. El modelo existente creo que ya no funciona”, puntualizó.

Además, Flores destacó que esta cantidad de funciones conlleva a contratar a un numeroso personas y equipos técnicos, los cuales en muchos casos están conformados por personas que no cumplen con los mínimos requisitos para el puesto. “Están trayendo gente que no tiene preparación. Ahora es mucho más evidente”, consideró.

