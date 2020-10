Conforme a los criterios de Saber más

Después de 10 años de haberse concebido, el proyecto Majes Siguas II está a punto de expirar. En dos días, este sábado, termina el plazo para que el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) firme la adenda 13. Ello, después de que la empresa concesionaria encargada de la ejecución de la obra demandara la resolución del contrato por incumplimiento de compromisos; mientras, el gobernador, Elmer Cáceres Llica, se resiste a que el Ejecutivo Nacional destrabe el proyecto.

Majes Siguas II es el proyecto agrícola más importante en el sur del país. En el 2010 el GRA y el consorcio Angostura Siguas firmaron un contrato para transformar 38.500 hectáreas desérticas en tierras agrícolas. La infraestructura hidráulica de obra la debió construirse en cuatro años, pero por diversos problemas sociales y económicos se encuentra paralizada con un avance al 14%.

El proyecto agroindustrial inició con un presupuesto de US$ 404 millones, pero en el 2015 se incrementó a US$ 550 millones. En el 2018 la empresa propuso realizar cambios tecnológicos en el diseño del proyecto por US$ 104 millones. Si bien la concesionaria asumirá el incremento, pidió una garantía soberana del Estado para recuperar su inversión. Para formalizar ese incremento se necesita una adenda. Hasta la fecha ya se firmaron 12 adendas al contrato.

La gestión de la exgobernadora Yamila Osorio Delgado no logró firmar la adenda 13 por que el documento debe tener el visto bueno de Proinversión, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de la Contraloría y la autorización del Consejo Regional de Arequipa (CRA), pero suscribió dos actas prorrogando los plazos para se concrete la adenda. Cuando Cáceres Llica asumió el cargo de gobernador rechazó la adenda, pero a los meses cambió de opinión. Firmó siete actas aplazando la firma de la nueva adenda.

En la última acta (novena), firmado el pasado el 30 de junio entre el gobernador y el representante de la concesionaria, la autoridad se comprometió que la adenda 13 debió tener la opinión de Proinversión para el 7 de septiembre, la aprobación del MEF para el 23 de setiembre y el visto bueno de la Contraloría para el 9 de octubre. Para este 28 de octubre el Consejo Regional debió dar luz verde a la adenda para que el 30 lo firme el gobernador. Pero el documento de la adenda sigue en el despacho de Cáceres Llica, no hizo la gestión ante los organismos.

Complicaciones

Al ver que la autoridad no cumplía con los compromisos que asumió en el acta novena, el 29 de septiembre la concesionaria envió una carta (MS2-CAS-GRA-CAR-249) al gobernador con copia a la ministra del MEF, María Antonieta Alva, y al ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, en la que demanda la resolución del contrato. En esta carta la concesionaria indica que el GRA tiene desinterés absoluto en sacar adelante el proyecto y que lo único que han obtenido en tantos años de paralización del contrato, son cuantiosos daños emergentes por encima de US$ 66 millones 900 mil. La empresa advirtió que las fechas no que se pueden reprogramar por eso pidieron la resolución contractual.

El gobernador regional indicó que no pudieron cumplir con los compromisos porque no contaban con la garantía soberana para los US$ 104 millones. Según el jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del GRA, Javier Rospigliosi, los gobiernos regionales no tienen la facultad de otorgar avales económicos a nombre del Estado, solo lo puede hacer el MEF. Para facilitar esos trámites, desde el Ejecutivo ofreció al GRA un convenio para que la administración del proyecto pase temporalmente a manos del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri). Luego de ser destrabado y encaminado regresaría al gobierno regional en cuatro años.

El gobernador y parte de los consejeros regionales lo rechazaron. “Señor presidente déjenos trabajar en Arequipa. Necesitamos reactivar Majes II y Arequipa lo puede hacer. Los arequipeños somos capaces de ejecutar nuestras obras. Señor presidente, con el respeto que se merece no meta sus narices en Arequipa. Si yo fuera presidente inmediatamente firmaba un decreto supremo para darle US$ 104 millones solamente como garantía ¿por qué no lo hace? ¿Ha dado más de 60 mil millones a la COFIEP y por 104 millones que queremos lo arequipeños no quiere darnos? es un abuso”, declaró el gobernador el pasado 12 de octubre.

Opciones

Cáceres Llica no aceptó el convenio y decidió tomar otro rumbo. Tramitó ante el Congreso un proyecto de ley para que el Ejecutivo otorgue la garantía soberana. El pasado 19 de octubre con 60 votos a favor, 11 en contra y 47 abstenciones el pleno del parlamento dio luz verde a la garantía soberana para Majes Siguas II. No obstante, la norma legislativa no cuenta con sustento del MEF. El congresista, José Luis Acalle, advirtió que el presidente, Martín Vizcarra, observaría la norma por carecer de los informes técnicos. Con la garantía se incrementa el presupuesto y se modifica el contrato de concesión. El parlamentario dice que esas modificaciones vulneran la Constitución.

“El presidente de la República sí o sí debe promulgar la ley. Sería una burla y una traición no firmar la Ley. Si no lo firma sería lamentable y dejaría a 240.000 peruanos sin chamba y retrasaría cinco años más el proyecto”, manifestó el gobernador regional el 21 de octubre.

La máxima autoridad del país todavía no promulga la ley y el GRA está contra el tiempo, tiene menos de dos días para cumplir sus compromisos. Este miércoles, la ministra del MEF, María Antonieta Alva, explicó que, tal como se aprobó la norma es inimplementable. No obstante, están trabajando con la Comisión de Presupuesto del Congreso para encontrar un mejor texto y un marco legal para otorgar la garantía soberana al proyecto.

Por su parte el presidente de la República, Martín Vizcarra, contó que Cáceres Llica le pidió por whatsapp una reunión para destrabar el tema del proyecto. El mandatario anunció que sostendrá la reunión, pero no precisó la fecha. El GRA está contra el tiempo. La concesionaria no aceptó ampliar los plazos y si no se firma la adenda 13 este 30 de octubre, en noviembre inician el proceso formal de la resolución del contrato. Sin embargo, aún existe el plan B, el Minagri no descartó la posibilidad de sacar adelante el convenio para la a transferencia del proyecto.