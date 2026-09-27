La localidad de Máncora, en la región norteña de Piura, soportó intensas lluvias el último sábado 26 de setiembre, las cuales también se extendieron a Tumbes, en medio de anuncios de la próxima llegada de fuertes precipitaciones, en el marco del Fenómeno El Niño.

La población local registró en redes sociales los efectos de la intensa precipitación, que causó algunos aniegos en este este lugar turístico.

#Urgente Lluvia de regular intensidad se registra en estos momentos en el distrito de Máncora, en #Piura. También se reportan precipitaciones intensas en #Tumbes, según @Senamhiperu pic.twitter.com/cq0TDKQ7GF — Norte sostenible (@NorteSostenible) September 27, 2026

Según la web Norte Sostenible, basándose en datos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), en Piura se registraron acumulados de 0,3 milímetros en Sapillica, 0,2 mm en Chalaco y 0,1 mm en Paimas.

En Tumbes, las mayores lluvias se registraron en Cañaveral (Casitas), con 28,2 mm, seguido de Huasimo (San Jacinto), con 20 mm, y Cabo Inga M (San Jacinto), con 15,4 mm.

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También se reportaron acumulados de 0,4 mm en Rica Playa (Pampas de Hospital), 0,2 mm en Matapalo y 0,1 mm en Campamento Sede (Tumbes).

Cabe indicar que según el Senamhi, hasta el próximo 30 de setiembre se prevén lluvias en sectores de Tumbes y la costa interior de Piura, principalmente durante las tardes, noches y madrugadas.

Según detalló, esto se encuentra relacionada con el acoplamiento entre las condiciones oceánicas y atmosféricas, así como con el incremento de la humedad en la costa norte, asociado al aumento de la temperatura superficial del mar por El Niño Costero 2026-2027.

“Este escenario favorecerá una mayor cobertura nubosa y el desarrollo de precipitaciones, principalmente durante las tardes, noches y madrugadas. La evolución y distribución de las lluvias dependerán de la variabilidad de las condiciones atmosféricas y oceánicas que se presenten durante los próximos días”, advirtió.

“Este episodio marca el inicio de un periodo de mayor frecuencia de lluvias en la costa norte. A partir de noviembre, se prevé una transición hacia condiciones de mayor severidad, caracterizadas por una mayor frecuencia de lluvias intensas, principalmente la costa norte”, agregó.