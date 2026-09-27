Máncora, en Piura, soportó intensas lluvias el último sábado 26 de setiembre. (Foto: Norte Sostenible / X)
Máncora, en Piura, soportó intensas lluvias el último sábado 26 de setiembre. (Foto: Norte Sostenible / X)
Por Redacción EC

La localidad de Máncora, en la región norteña de Piura, soportó intensas lluvias el último sábado 26 de setiembre, las cuales también se extendieron a Tumbes, en medio de anuncios de la próxima llegada de fuertes precipitaciones, en el marco del Fenómeno El Niño.

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