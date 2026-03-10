La Marina de Guerra del Perú alertó a los usuarios de las playas de Lima y Callao sobre la presencia de oleajes anómalos que podrían generar olas de hasta dos o tres veces más grandes de lo habitual, debido a los fuertes vientos que se registran en el litoral peruano.

Ante este escenario, las autoridades marítimas dispusieron el cierre temporal de 90 puertos a lo largo de la costa del país como medida preventiva frente al incremento de la intensidad del mar.

El capitán de fragata Marco Bartens Olortegui, jefe del Departamento de Oceanografía de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina, explicó que la medida busca reducir riesgos para embarcaciones, pescadores y bañistas.

En Lima y Callao permanecerán cerrados varios puntos portuarios y terminales marítimos, entre ellos la bahía de Ancón, la bahía de Chorrillos, la bahía de Pucusana, la bahía del Callao, el muelle Grau, Pampilla 1, Pampilla 2, Pampilla 3, Multiboyas Conchán y el muelle Unacem Lima.

Fuertes vientos generan oleaje peligroso en la costa y provocan cierre de puertos. (Foto: Andina)

Estos lugares concentran actividades pesqueras, portuarias y recreativas, por lo que el cierre afecta temporalmente diversas operaciones marítimas.

Según explicó el especialista, el fenómeno está relacionado con la intensificación del Anticiclón del Pacífico Sur, un sistema atmosférico que normalmente se mantiene alejado del litoral, pero que en los últimos días se ha desplazado hacia la costa peruana.

“ Durante la última semana el anticiclón se ha intensificado y se ha acercado a las costas , generando vientos fuertes y un sistema de bajas presiones que produce estos oleajes que luego llegan al litoral del Perú”, señaló Bartens.

El oficial indicó que actualmente se registra un oleaje ligero; sin embargo, durante las noches podría alcanzar intensidad moderada en el litoral centro, donde se ubican Lima y Callao.

En el sur del país, en tanto, las condiciones del mar podrían llegar a niveles fuertes.

Bartens explicó que un oleaje moderado implica que las olas pueden alcanzar hasta el doble de su tamaño habitual, mientras que un oleaje fuerte puede elevarlas entre dos y tres veces por encima de su altura normal, dependiendo de las características de cada playa.

La advertencia se produce en el marco del aviso emitido por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), que informó sobre el cierre de 90 puertos debido a la presencia de oleajes de moderada a fuerte intensidad.

🌊90 puertos se encuentran cerrados en todo el litoral, según informó la @MGP_DICAPI, ante la ocurrencia de #Oleaje de moderada a fuerte intensidad. De acuerdo a la @DHN_peru, este fenómeno se presentaría hasta el 12 de marzo. pic.twitter.com/o1mzNAOwgG — COEN - INDECI (@COENPeru) March 9, 2026

De acuerdo con reportes de la Dirección de Hidrografía y Navegación y de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, las condiciones del mar se normalizarían recién el jueves 12 de marzo, cuando se espera el restablecimiento progresivo de las actividades marítimas.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron a los bañistas extremar las precauciones al ingresar al mar, especialmente en playas abiertas ubicadas en distritos como San Miguel, Magdalena, Miraflores y Chorrillos, donde el impacto de las olas puede ser mayor.

El capitán Bartens explicó que el oleaje anómalo genera corrientes más intensas tanto al ingresar como al retirarse el agua, lo que incrementa el riesgo para quienes se encuentran dentro del mar.

Asimismo, exhortó a la población a respetar la señalización que instalen las municipalidades, como las banderas rojas que advierten sobre condiciones peligrosas en las playas.

Para los pescadores artesanales y operadores marítimos, las autoridades recomendaron seguir estrictamente las disposiciones emitidas por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas respecto al cierre de puertos y la suspensión de actividades pesqueras.

En el caso de los deportistas que practican surf u otros deportes acuáticos, el especialista sugirió realizar estas actividades con mayor precaución y experiencia, debido a la mayor fuerza de las olas durante estos días.

