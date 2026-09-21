El Colegio Liceo Naval Almirante Guise se ubica en el distrito de San Borja y, hasta el momento, su administración está en manos de la Marina de Guerra. (Foto: GEC)
El Colegio Liceo Naval Almirante Guise se ubica en el distrito de San Borja y, hasta el momento, su administración está en manos de la Marina de Guerra. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

A través de un comunicado, la Marina de Guerra del Perú manifestó “su absoluto rechazo y condena” de violencia, maltrato o acoso contra los estudiantes del Liceo Naval Almirante Guise tras el caso de presunta agresión sexual ocurrido en un bus de la institución educativa, ubicada en San Borja.

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