A través de un comunicado, la Marina de Guerra del Perú manifestó “su absoluto rechazo y condena” de violencia, maltrato o acoso contra los estudiantes del Liceo Naval Almirante Guise tras el caso de presunta agresión sexual ocurrido en un bus de la institución educativa, ubicada en San Borja.

La institución dijo que viene dando todo el apoyo y solidaridad con el alumno afectado y su familia.

“Nuestra vocación y misión es la protección y mejor formación integral de los alumnos. Preservar su dignidad y garantizar su bienestar durante el proceso educativo. Y con la repudiable agresión acaecida, estos objetivos se han visto totalmente vulnerados”, precisó en el escrito.

Alumnos del Liceo Naval asistieron a un chifa luego de la presunta agresión sexual a un compañero. Foto.: Captura de video.

La Marina hizo mea culpa y dejó en claro que se han dispuesto “acciones concretas” para analizar y revisar las normas para desarrollar nuevas medidas que fortalezcan “la convivencia educativa , reforzando la protección de los alumnos y asegurando entornos realmente seguros en los Liceos Navales”.

“Con dolor, humildad y entereza se identifican los errores. Nuestra obligación es aprender de ellos y corregir cuanto sea necesario”, apuntó.

También, rechazó toda información que sea difundida respecto a la familia naval, en especial sobre la víctima, victimarios, en tanto los hechos son investigados y esclarecidos por las instancias competentes.

“Con total resolución vamos a tomar las medidas para evitar que actos individuales destruyan lo que esta comunidad ha construido ni los principios que nacen en el hogar, que se fortalecen en las aulas y se demuestran con el ejemplo”, indicaron

Finalmente, exhortan a las familias de la Marina de Guerra a mantener la unidad, la cohesión y la confianza con actos honestos y humanos.

“Ante cada desafío, tengamos el valor de reconocer lo que debe mejorar y el honor de defender lo que significa pertenecer a la Marina de Guerra del Perú”, recalcaron.