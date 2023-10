En marzo de este año, un bebé de un año y 3 meses de edad contrajo poliomielitis en la Amazonía peruana y evidenció que los bajos niveles de vacunación habían acabado con tres décadas libres de esta enfermedad en el Perú. Aunque el Ministerio de Salud aseguró que se trataba de un caso aislado y derivado de la vacuna [se descartó polio salvaje], dos meses después se decretó Emergencia Sanitaria en 13 regiones por riesgo elevado de brotes de poliomielitis y sarampión. A octubre, ninguna de las vacunas para ambas enfermedades ha superado el 63% de cobertura y está lejos del mínimo 95% esperado para garantizar protección.

María Elena Martínez Barrera, directora de Inmunizaciones del Minsa, confirmó a la agencia Andina que a la fecha hay más de 137.000 niños que aún no completan sus dosis contra la poliomielitis. Esta vacuna consta de tres dosis y dos refuerzos que se aplican entre los 2 meses y 4 años de edad. De acuerdo con la funcionaria, el 63 % (302.000 ) de menores de 5 años recibieron hasta 3 dosis de la vacuna en lo que va del año.

Según el Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis) del Minsa, hasta el 30 de setiembre, faltaba vacunar a 193.417 menores de 6 meses con las tres dosis contra la polio, mientras que 332.063 niños de 4 años no habían completado la colocación del segundo refuerzo. En ambos casos casos, las regiones con menor nivel de cobertura son Loreto, Ucayali, Puno, Huancavelica, Lambayeque y Lima. En esa última, por ejemplo, solo se ha llegado al 35% de cobertura del segundo refuerzo.

La protección contra el sarampión tiene niveles incluso menores. De los 508.991 menores de 18 meses que deberían contar con las dos dosis de la vacuna, solo se han vacunado al 46.7% hasta setiembre, quedando todavía 271.247 niños desprotegidos. Las regiones de Lima, Ucayali, Madre de Dios, Lambayeque y Arequipa ni siquiera llegan al 40% de cobertura.

Cobertura de vacunación del Esquema Nacional al 30 de setiembre del 2023.

De las 15 vacunas del Esquema Nacional que registra el Reunis, solo las que se aplican hasta los 7 meses de nacido superan el 60% de cobertura, con excepción de las terceras dosis de la pentavalente y la antipoliomielitis (59% y 59.7%, respectivamente). El resto se ubica alrededor del 30 y 50% de población inmunizada al 30 de setiembre. La que presenta la peor cobertura es la dt2 (contra difteria y tétanos) que se aplica a gestantes: solo se ha aplicado el 10,1% de 282 mil mujeres.

Especialistas consultados por este diario coinciden en que las bajas coberturas en vacunación también dejan desprotegidas a miles de personas, especialmente a los niños, a enfermedades transmisibles como el dengue o la neumonía. La vacuna contra esta última se encuentra al 57.4% de cobertura, con más de 217.000 niños menores de 12 meses sin vacunar, pese a que este año se han notificado 26.528 episodios y 208 muertes por neumonía en niños menores de 5 años. De los fallecidos, 143 tenía menos de un año de edad.

Ser paciente oncológico en el Perú no es lo mismo que serlo en otro país de América Latina. A diario deben enfrentarse al desabastecimiento de ciertos medicamentos que son parte de sus tratamientos, la falta de buen trato, demoras en sus citas médicas y más. El Comercio recibió denuncias sobre la situación de esta población vulnerable en el país e investigó sobre cuáles son los principales retos que deben enfrentar a diario mientras viven con una enfermedad que no eligieron.

Para Josefa Vásquez Cevallos, decana del colegio de Enfermeros del Perú, el problema no solo es la falta de comunicación para incentivar la vacunación del Esquema Nacional sino la insuficiente disposición de recursos que ayuden a cubrir la brecha de personal de salud. En diálogo con El Comercio, sostiene que faltan por lo menos 17 mil enfermeras en el país. “No solo se debe pensar en campañas. En el día a día no se cubren todos los turnos, hay padres que solo pueden llevar a sus hijos los fines de semana. No se invierte en contratación de recursos humanos. Tenemos enfermeras subcontratadas o con remuneraciones bajísimas”, dice.

Esta situación se hace evidente, especialmente, en regiones como Loreto, Madre de Dios o Ucayali, donde se requieren largos viajes por río para llegar a las comunidades más alejadas. “Muchas enfermeras no van a Loreto o Ucayali porque las remuneraciones son de 1.500 o 2.000 soles, que no les alcanza para dejar sus ciudades y están expuestas a riesgo. Se necesita personal de salud con sueldos diferenciados”, añade la decana.