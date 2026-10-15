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Resumen

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Bosque que resiste. Los bosques secos del norte se extienden por más de 3 millones de hectáreas entre Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. Cerca del 95% del ecosistema presenta algún nivel de degradación. Foto: Antonio Melgajero/ GEC
Bosque que resiste. Los bosques secos del norte se extienden por más de 3 millones de hectáreas entre Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. Cerca del 95% del ecosistema presenta algún nivel de degradación. Foto: Antonio Melgajero/ GEC
Por Abby Ardiles

Lleva casi 40 años recorriendo un bosque que conoce de memoria. José Guevara Huamán es guardaparque voluntario y desde 1988 ha entregado buena parte de su vida a custodiar la flora y fauna del lugar, pero también a protegerlas de la acción humana. Sus raíces están en el bosque seco que hoy integra el Área de Conservación Regional Salitral-Huarmaca, en Piura. El vínculo con este territorio empezó mucho antes de que fuera reconocido como área de conservación, en 2011. “Nosotros de este bosque vivimos”, repite.

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