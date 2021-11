La crisis tras la filtración del examen de nombramiento docente rendido el sábado por más de 250 mil maestros le sigue pasando factura al titular del Ministerio de Educación (Minedu), Carlos Gallardo. Muchas voces piden su cabeza.

El exministro de Educación Idel Vexler Talledo indicó que le llama mucho la atención la filtración de la prueba después de siete años. “Llama la atención que esto se produzca en un contexto donde el ministro y la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep), que gobierna actualmente el sector Educación, están en contra de la carrera pública magisterial y de la meritocracia. Esto es preocupante”, señaló.

Agregó que, además del ministro, “hay muchos directivos que están ingresando al Minedu, profesionales calificados, pero que tienen una ideología marxista y pertenecen a la Fenatep, y que están en contra de la meritocracia magisterial”.

Añadió que, independientemente de Gallardo, “que se conoce que es un activista y fundador de la Fenatep”, lo que preocupa es el copamiento del ministerio por parte de dirigentes radicales. “Se podría generar un currículum ideológico que no corresponda a los valores y a la pedagogía y educación democrática”, dijo.

Indicó que el Minedu no puede estar en manos de dirigentes marxistas, leninistas o radicales, que están en contra de los valores democráticos y que aspiran a generar una educación ideologizada.

Quien también le pidió explicaciones al ministro es el exdirector de Desarrollo Docente del Minedu Jorge Arrunátegui: “El responsable político [de la filtración] es el ministro, quien debe rendir cuentas. La fiscalía debe investigar”.

El exministro de Educación Daniel Alfaro Paredes pidió al ministro que informe cuál es el real impacto de la filtración del examen, cuántas pruebas fueron afectadas y cuántos maestros postularon con dicha prueba. “A partir de eso poder proponer soluciones”, dijo.

Con respecto a la meritocracia y la reforma magisterial, consideró que puede mejorar, pero no retroceder. “Preocupan las declaraciones del ministro [las que dio al asumir su cargo], no solo porque no fue claro en el apoyo a la meritocracia, sino que no ha deslindado de su pasado sindical”, señaló.

En su momento, Gallardo dijo que iba a impulsar el nombramiento docente directo, sin necesidad de rendir examen, de maestros que en varias oportunidades han salido desaprobados en la evaluación. De acuerdo con la última encuesta de El Comercio-Ipsos, 9 de cada 10 peruanos están en contra de esto [ver gráfico adjunto].

La salida de Gallardo también fue exigida el lunes por el secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), Lucio Castro. “Lo que corresponde es la renuncia del ministro, por inepto, y de los funcionarios encargados del proceso de nombramiento”, afirmó. Agregó que personas vinculadas a la Fenatep, gremio fundado por Pedro Castillo en el 2017, habrían filtrado el examen para boicotear el proceso y beneficiar a sus allegados.

El decano del Colegio de Profesores del Perú, Heli Ocaña, también ha pedido la salida de Gallardo. “Que dé un paso al costado el señor ministro y sus viceministros que han sido, días atrás, designados en estas responsabilidades y, en buena cuenta, resumen la falta de experiencia y conocimiento en nuestra realidad nacional”, señaló.

—Dispuesto a irse—

Durante una visita a un colegio en Chorrillos, Gallardo descartó ayer la posibilidad de anular el examen, tal como piden el Fenatep y otros gremios. “Este proceso tuvo una masiva concurrencia de docentes y anularlo es una idea descabellada; no hay marcha atrás”, señaló.

Recalcó que la filtración debe ser investigada por la fiscalía de forma minuciosa para dar con los responsables. En caso se demuestre que él está involucrado, dijo que pondrá su cargo a disposición. “Soy el primer interesado en exigir una investigación”, indicó.

La situación empeoraría para el ministro, pues en el Congreso la bancada de Avanza País ayer empezó a reunir firmas para interpelarlo.

La Comisión de Educación del Congreso citó a Gallardo y también al jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Dante Carhuavilca, para que este viernes a las 3 p.m. respondan por la filtración. El INEI fue el operador logístico del proceso.

