Mientras el Ministerio de Salud (Minsa) aún no tiene una solución definitiva al vencimiento del decreto de urgencia que garantizaba un stock de medicamentos esenciales genéricos en farmacias y boticas del país, la Defensoría del Pueblo y la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC) piden que el Ejecutivo tome medidas inmediatas para asegurar el acceso de los fármacos a bajo costo.

Lee también: Farmacias y boticas ya no están obligadas a ofrecer medicamentos genéricos esenciales

En un oficio dirigido a la presidenta Dina Boluarte, el defensor Josué Gutiérrez exhortó a la mandataria a “convocar de manera urgente” a una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros, para emitir decreto de urgencia que restablezca el acceso a genéricos, ampliar su vigencia y disponibilidad en farmacias.

En el documento, publicado ayer, advierten la afectación a la salud de la población, especialmente, aquella que vive en pobreza y extrema pobreza. “El acceso oportuno y adecuado a medicamentos genéricos en los establecimientos como boticas y farmacias del país debe ser garantizado por el Estado, regulando su disponibilidad”, señalaron.

Defensor del pueblo solicita a presidenta de la República convocar de manera urgente a una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros, para emitir decreto de urgencia que restablezca el acceso a #MedicamentosGenéricos, ampliar su vigencia y disponibilidad en farmacias. (1/3) pic.twitter.com/fO7wslOGOe — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) March 12, 2024

Desde el 2019, a partir de la publicación del D.U N°007-2019, todas farmacias, boticas y servicios de farmacias del sector privado debían “mantener disponible o demostrar la venta” de 31 medicamentos esenciales genéricos. En la lista se incluían fármacos como paracetamol, omeprazol, captopril, amoxicilina, clonazepam y otros prescritos para el tratamiento de las enfermedades extendidas como la hipertensión, diabetes, problemas digestivos o antidepresivos. También se estableció una multa de dos Unidades Impositivas Tributarias (UIT) para los establecimientos que incumplieran la norma. En el 2020, la lista de genéricos esenciales se amplió a 34 y con el D.U 059-2020 se estableció como fecha de vencimiento nueve meses posteriores al fin de la emergencia sanitaria por Covid-19. Dicho plazo se cumplió el 24 de febrero pasado sin que el Minsa decida ampliar su vigencia.

Aunque grandes cadenas de farmacias como Mifarma e Inkafarma y la Asociación Peruana de Farmacias (ASPEFAR), que integra 600 de estos establecimientos, han asegurado que seguirán ofertando y manteniendo actualizados sus stocks de genéricos esenciales pese a la inacción del Minsa, para Aspec resulta necesario emitir una prórroga inmediata a fin reducir el impacto negativo en la población de menos recursos.

“Es un atentado directo contra la salud de la población. No existe razón válida para que el Minsa interrumpa las prórrogas del mencionado D.U. Cada día que pasa sin que ello suceda, constituye una amenaza directa a la salud y a la vida de las personas, lo cual es inadmisible en una sociedad civilizada. El Minsa le debe una explicación al país. A estas alturas plantear la implementación de “mesas de trabajo” para determinar qué fármacos incluir en la lista, me parece una estratagema que la ciudadanía se olvide del tema”, señaló Crisólogo Cáceres, presidente de Aspec, a El Comercio, en referencia al anuncio de la cartera de Salud de establecer una comisión multisectorial para evaluar el impacto de la norma.

Ministro se pronuncia

Ayer, el titular del Minsa, César Vásquez, defendió que no se ampliara la vigencia del D.U 007-2019 que obligaba a las farmacias y boticas privadas de todo el país a ofrecer 34 medicamentos y aseguró que trabajan en un decreto para que se cumpla con el 30% de stock de genéricos.

“Como hay mucha desinformación y confusión mientras se aprueba la ley, que es la solución definitiva, y veo que el Congreso está apuntando a eso [...] mientras eso se aprueba vamos a impulsar el decreto supremo pero con el 30%”, dijo ante la prensa tras su presentación en la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos.

Asimismo, argumentó que no se prorrogó el anterior decreto porque no tuvo el impacto “que todo el mundo piensa”. “Cuando se aprobó y luego se extendió nunca se midió el impacto. Obviamente, si propones una norma para que las farmacias tengan medicamentos genéricos en su stock, pero no le dices qué porcentaje mínimo, entonces, una farmacia que vende 1.000 pastillas con tener una en su stock ya cumplió la ley”, añadió.

El pedido de no prórroga del decreto de urgencia surgió del Colegio Químico Farmacéutico del Perú (CQFP), que en una reciente reunión con el ministro de Salud César Vásquez, realizada el 6 de febrero pasado, establecieron compromisos entre los que se incluía, precisamente, la “no prórroga del D.U. 007-2019″, así como la elaboración de un nuevo listado de medicamentos genéricos.

Reunión entre la decana nacional del Colegio Químico Farmacéutico Del Perú, Dra. Q. F. Sonia Delgado, y el ministro de Salud, César Vásquez Sánchez. Realizada el 6 de febrero de 2024. / CQFP

Una de las razones que argumentaban para su pedido de derogatoria eran las “innumerables multas y sanciones de las DIRIS y DIRESAS a farmacias y boticas” que ha derivado en perjuicio económico “con descuentos salariales de Químico Farmacéuticos que ejercen en este importante sector a nivel nacional”, según indican en un pronunciamiento público difundido el 29 de diciembre pasado. Pese a ello, la decana Sonia Delgado dijo, en una nota previa de El Comercio, que su postura no era en contra de los medicamentos genéricos esenciales sino de la necesidad de sincerar la lista existente.