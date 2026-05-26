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Médicos de EsSalud extraen hernia gigante y reconstruyen abdomen a anciana con técnica inédita. (Essalud)
Médicos de EsSalud extraen hernia gigante y reconstruyen abdomen a anciana con técnica inédita. (Essalud)
Por Redacción EC

Un equipo multidisciplinario del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren de EsSalud operó con éxito a una asegurada de 69 años mediante el uso del Tensor de Fascia, un moderno dispositivo empleado por primera vez en el país.

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