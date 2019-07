Médicos del Minsa evalúan ir a huelga indefinida

Tras 48 horas de huelga, los médicos del Ministerio de Salud, representados por la Federación Médica Peruana (FMP), no llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) respecto de sus demandas. La próxima semana, en una asamblea nacional, decidirán si acatan una huelga indefinida a escala nacional.

El objetivo de los médicos con la paralización de dos días que acabó ayer fue el incremento de la escala salarial, tal como se acordó en el 2017, en cuatro tramos correspondientes al 2018, 2019, 2020 y 2021.

Según informó a El Comercio, el presidente de la FMP, doctor Danilo Salazar, el primer tramo se cumplió, pero este año solo se les han pagado una parte del segundo tramo. “El MEF no quiere reconocer el acta firmada en el 2017. Su argumento es que no saben cómo se planeó el aumento y que no hay presupuesto”, declaró Salazar.

Acotó que en la asamblea que tendrá el gremio médico también participarán los de las enfermeras, obstetras y odontólogos, entre otros. Un grupo de médicos protestó ayer frente al Congreso y al MEF.

