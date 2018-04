Menores desaparecidos: la mayoría de casos se debe a fugas

Tres de los principales factores que propician la desaparición de un menor de edad en el Perú son el descuido de sus familiares (en niños), la acción de las redes de trata de personas (en adolescentes) y los temas de violencia o problemas familiares, según reportes de la policía.



En el 2017, el 80% de las 935 denuncias de desaparición de menores en el país fue por fugas de las casas.



Desde febrero del 2018, 102 niños y adolescentes reportados como perdidos han sido hallados. El patrón se mantendría: hasta ahora la mayoría de casos recogidos por este Diario como parte de la campaña Que Vuelvan a Casa apunta a fugas por conflictos familiares.



El médico psiquiatra Carlos Bromley explicó que más que una cuestión de rebeldía, los chicos optan por dejar sus casas al no hallar lo que su crecimiento demanda: la presencia de los padres, comunicación, seguridad y apoyo emocional.



“Hoy en día los padres casi no están en casa. Pasan el día en sus trabajos. Así, sin quererlo, las familias se hacen disfuncionales y frías.



Ocurre también que si llegan a tener tiempo con sus hijos, no lo aprovechan. No se comunican. Empiezan los rechazos, discusiones, y los chicos buscan afuera lo que no encuentran en casa”, comentó.



Bromley detalló que este tipo de situaciones deriva en que los menores se involucren con desconocidos o caigan en poder de pedófilos y tratantes.



“Lo lamentable es que cuando un menor es encontrado o vuelve al seno familiar, sus padres persisten en el grave error de la incomunicación. Creo que hay que refundar las familias, que estas tomen los roles que les corresponden. El adolescente necesita resolver una serie de dudas con apoyo, y eso no está sucediendo”, refirió.