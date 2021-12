El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, justificó la demora de su presencia en el incendio de gran magnitud que ocurrió en Mesa Redonda, en Cercado de Lima, y señaló que “lo más importante es el trabajo que hacen los bomberos” y que “uno no puede estar entorpeciendo este trabajo”.

“Yo he estado en el puesto de comando que queda en la plaza Gastañeta. He estado desde ahí trabajando unas cosas y después he llegado a esta zona (afectada). La verdad que nosotros hemos estado desde el primer momento en esta situación”, exclamó el burgomaestre en diálogo con RPP.

“Lo más importante es el trabajo que hacen los Bomberos. Uno no puede estar entorpeciendo este trabajo y creo que más bien se tiene que colaborar y ayudar”, agregó.

Asimismo, la autoridad edil aseguró que el municipio contribuyó en la atención al siniestro que ocurrió en la galería Plaza Central, ubicada en el cruce de los jirones Puno con Andahuaylas.

“Se ha hecho desde el primer momento con la presencia de nuestros serenos, con nuestra gerencia de control de riesgos de desastres y hemos dejado que los Bomberos actúen. Una vez que ya todo está confinado, hemos entrado a la zona pertinente”, sostuvo.

El origen del incendio que afectó al local de Mesa Redonda está en investigación y se necesitó la presencia de 45 unidades de bomberos para controlarlo. En el siniestro no se reportó hasta el momento fallecidos o heridos.

“Ya se ha confinado el fuego por parte de los bomberos. Hay un poco de viento en la zona y lo que no se quiere es que las llamas que todavía están prendidas puedan correr”, apuntó Muñoz Wells.

