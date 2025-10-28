El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), a través de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), sostuvo una reunión técnica con la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres de la PCM y la Mancomunidad Lima Este para dar continuidad al trabajo preventivo que se ejecuta desde enero, con intervenciones de limpieza y descolmatación en puntos críticos del río Rímac y sus quebradas.

El jefe de la ANA, Ing. José Musayón Ayala, remarcó que las acciones no han cesado durante todo el año, permitiendo enfrentar una temporada de crecidas sin daños a la población.

“Desde abril no hemos parado. Hemos trabajado más de 45 kilómetros en 54 puntos críticos y este año el río soportó un caudal de 128 metros cúbicos por segundo sin desbordarse. Este encuentro busca coordinar acciones con los municipios para seguir reduciendo riesgos y proteger a las familias de Lima Este”, señaló

Como parte del plan que ya está en curso, entre noviembre de 2025 y abril de 2026 se evalua intervenir en 16 nuevos sectores vulnerables, con siete campamentos operativos ya previstos para atender las zonas de mayor riesgo.

“Este encuentro refleja la cooperación entre los tres niveles de gobierno para reducir la vulnerabilidad y asegurar una respuesta eficaz ante las emergencias. Renovemos hoy nuestro compromiso con una gestión de riesgos oportuna y basada en la cooperación”, expresó

El encuentro se desarrolló en la Biblioteca Municipal de Chaclacayo, donde el alcalde Sergio Baigorria reafirmó el compromiso de los municipios de Lima Este para sumarse a las acciones preventivas.

“Este tipo de espacios fortalecen el trabajo conjunto entre el Gobierno y las autoridades locales para anticiparnos a las emergencias y salvaguardar la seguridad de nuestros vecinos”, señaló el burgomaestre

Como resultado de la reunión, la ANA y los municipios acordaron reforzar la coordinación técnica, verificar más puntos críticos para adherir a la ejecución qué viene realizando para prevenir desbordes, con apoyo logístico de las municipalidades.