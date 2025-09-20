Comprometidos con fortalecer la agricultura familiar en las zonas más vulnerables frente al cambio climático, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) informó que el programa AgroRural, a través del proyecto “Andes Resilientes al Cambio Climático”, ya benefició a más de 83 mil familias productoras en las regiones de Cusco, Puno, Huancavelica, Arequipa, Ayacucho, Pasco, Junín y Apurímac.

“Con Andes Resilientes contribuimos a la seguridad hídrica, al fortalecimiento de cadenas productivas, a la innovación y a la gestión sostenible de los recursos naturales, como parte de nuestro compromiso con la agricultura familiar”, señaló el ministro del sector.

Hasta la fecha, se han ejecutado más de S/ 213 millones de inversión, que permitieron la construcción de 136 qochas, 263 reservorios, más de 3,300 kilómetros de zanjas de infiltración, la recuperación de 21 mil hectáreas de praderas y la siembra de 800 mil plantones forestales, lo que fortalece la seguridad hídrica y la recarga de acuíferos en zonas altoandinas.

Además, con una inversión adicional de S/ 183 millones, el proyecto impulsa acciones orientadas al mejoramiento genético de alpacas, valorización de la fibra, competitividad de productores de cuyes y articulación comercial, beneficiando directamente a 34,695 familias.

“ El Gobierno está poniendo atención a la pequeña agricultura. Estamos llegando a lugares donde antes el Estado nunca estuvo presente . Allí estamos trabajando de la mano con los productores”, enfatizó el titular del MIDAGRI.

De esta forma, AgroRural reafirma su misión de promover un desarrollo productivo sostenible en las comunidades andinas, fortaleciendo la seguridad alimentaria y contribuyendo a mitigar los efectos del cambio climático.