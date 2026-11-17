Más de 340 kits de abrigo comenzaron a distribuirse entre familias rurales del distrito de Gorgor, en la provincia de Cajatambo, región Lima, como parte de las acciones del Gobierno para proteger a las poblaciones vulnerables frente a las bajas temperaturas asociadas al Fenómeno El Niño (FEN).

La iniciativa es impulsada mediante un trabajo articulado entre el programa PAIS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) y la subprefectura de Lima.

Midis distribuirá más de 340 kits de abrigo a familias rurales de Cajatambo ante las bajas temperaturas. Foto: Midis

La entrega busca reducir la exposición al frío intenso que se registra en esta zona altoandina, ubicada a más de 3.900 metros sobre el nivel del mar, y prevenir enfermedades respiratorias, especialmente entre niños y adultos.

¿Qué contienen los kits de abrigo que recibirán las familias de Cajatambo?

La distribución contempla diferentes prendas de acuerdo con las necesidades de la población beneficiaria. Los menores de dos años recibirán mantas, mientras que los adultos accederán a buzos, poleras y pantalones.

Estos artículos permitirán que las familias de diversos centros poblados de Gorgor cuenten con mayor protección frente al descenso de las temperaturas.

La intervención forma parte de las medidas de prevención y atención dirigidas a las comunidades rurales que presentan mayor exposición a los efectos de los fenómenos climáticos.

Tambo Nunumia cumple un papel clave en la distribución de ayuda

Antes de iniciar la entrega, los kits de abrigo fueron recepcionados en el tambo Nunumia del programa PAIS. Esta plataforma cumple una función importante como centro de almacenamiento de prendas y herramientas destinadas a atender emergencias relacionadas con las bajas temperaturas.

Asimismo, sirve como punto de coordinación entre las instituciones involucradas en las acciones de protección de las comunidades, en el marco del Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje que impulsa el Estado.

Midis distribuirá más de 340 kits de abrigo a familias rurales de Cajatambo ante las bajas temperaturas. Foto: Midis

El director ejecutivo del programa PAIS, Javier Carmelo, destacó el trabajo que se desarrolla en las comunidades rurales para fortalecer su capacidad de respuesta frente a diferentes riesgos.

“El tambo Nunumia forma parte de las 431 plataformas ubicadas en zonas de difícil acceso de 18 regiones que funcionan como centros de articulación para fortalecer la capacidad de respuesta de los centros poblados ante el riesgo de lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos”, señaló.

¿Qué otras funciones cumplen los tambos del programa PAIS ante el Fenómeno El Niño?

Además de funcionar como espacios de almacenamiento temporal de ayuda, los tambos también pueden brindar albergue a las personas afectadas por el Fenómeno El Niño.

Estas plataformas cuentan con equipamiento y acceso a internet, herramientas que permiten coordinar acciones con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y las autoridades comunales.

A través de esta articulación, se orienta a las familias sobre cómo identificar zonas seguras y adoptar medidas de prevención ante posibles emergencias ocasionadas por las fuertes precipitaciones, inundaciones y deslizamientos.

De esta manera, el programa PAIS busca fortalecer la atención en comunidades rurales de difícil acceso y mejorar la capacidad de respuesta de sus habitantes frente a los eventos climáticos.

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