Migraciones atenderá en feriado largo a quienes tramiten pasaporte electrónico

La Superintendencia Nacional de Migraciones atenderá a los peruanos que necesiten tramitar el pasaporte electrónico durante este feriado largo, de acuerdo a un horario establecido en sus diferentes oficinas.

Las personas que deseen obtener su pasaporte el jueves 1 o viernes 2 de noviembre podrán acudir a los centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) ubicados en Ventanilla y Bellavista (Callao), y en Independencia y El Agustino (Lima), entre las 9 a.m. y 1 p.m..

En tanto, el sábado 3 de noviembre se atenderá a los que quieran tramitar el documento de viaje en la sede central de Breña (Lima) y en las Jefaturas Zonales a partir de las 8 a.m. hasta las 12 p.m. Asimismo, en la oficina del óvalo Gutiérrez (Miraflores) será desde las 8 a.m. hasta las 8 p.m. En los centro MAC se atenderá entre las 8 a.m. y 4 p.m.

Por último, el domingo 4 de noviembre se atenderá en los centros MAC de 9 a.m a 1 p.m.

El pasaporte electrónico se podrá obtener en menos de una hora. Para el derecho de trámite se debe pagar S/ 98.50 en una agencia del Banco de la Nación o mediante el portal web Pagalo.pe y luego separar una cita en la web www.migraciones.gob.pe o llamando a Aló MAC (1800).

Migraciones añadió que aquellos peruanos que necesiten tramitar de urgencia el pasaporte electrónico para viajar de inmediato al extranjero pueden acudir a su oficina ubicada en el primer piso del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Además del pago por el derecho de pasaporte, deberán presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) y el boarding pass o tarjeta de embarque.

Esta oficina se ubica en el área de vuelos internacionales y atiende los 365 días del año a las personas que han extraviado su pasaporte o tienen ese documento expirado o próximo a expirar.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe