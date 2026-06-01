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Resumen

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Enrolamiento biométrico de ciudadanos. Foto: Migraciones
Enrolamiento biométrico de ciudadanos. Foto: Migraciones
Por Abby Ardiles

La Superintendencia Nacional de Migraciones inició la mañana de este lunes la atención al público para el trámite del pasaporte electrónico sin necesidad de cita previa, una medida anunciada semanas atrás como parte de su proceso de modernización y mejora continua de servicios.

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