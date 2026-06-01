La Superintendencia Nacional de Migraciones inició la mañana de este lunes la atención al público para el trámite del pasaporte electrónico sin necesidad de cita previa, una medida anunciada semanas atrás como parte de su proceso de modernización y mejora continua de servicios.

Con esta nueva modalidad, los usuarios pueden acudir a cualquiera de las 31 sedes habilitadas a nivel nacional y ser atendidos por orden de llegada, dentro de los horarios establecidos por cada oficina.

Primer día de emisión de pasaportes electrónicos sin cita se desarrolló sin inconvenientes. Foto: Migraciones

“Estamos dando un paso importante para simplificar el acceso al pasaporte electrónico. Queremos que más peruanos puedan realizar este trámite de manera rápida y sin barreras, priorizando una atención oportuna y ordenada”, señaló el superintendente nacional de Migraciones, Juan Ramiro Alvarado Gómez.

Migraciones iniciará la entrega de pasaportes sin previa cita a la ciudadanía en su sede central de Breña, con atención por orden de llegada y el objetivo de agilizar el acceso al documento de viaje. FOTOS: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC / Mario Zapata N.

Durante las dos primeras horas de atención en la sede central de Breña, 250 personas ingresaron sin inconvenientes ni largas colas, mientras que otras 100 completaron el proceso de identificación biométrica. Situaciones similares se registraron en la Agencia de Atención al Ciudadano Surco, ubicada en el Jockey Plaza, y en el MAC Lima Norte, en Comas, según informó el gerente general de Migraciones, Albino César Nieto.

Enrolamiento biométrico de ciudadanos. Foto: Migraciones

“Los primeros reportes que hemos obtenido es que ha habido una buena respuesta de la población ante esta medida que es novedosa porque ya no dependerán de una plataforma digital para estar pendientes a su cita para obtener su pasaporte. La atención ahora es por orden de llegada”, declaró a El Comercio el gerente general de Migraciones.

En la sede del Jockey Plaza las actividades también se desarrollaron con normalidad. Foto: Migraciones

Antes de la implementación oficial del nuevo sistema, la entidad realizó una marcha blanca los días 28, 29 y 30 de mayo para evaluar la efectividad de la medida.

Gerente general de Migraciones, Albino César Nieto FOTOS: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC / Mario Zapata N.

“En un solo día logramos entregar más de 1.000 pasaportes en una sola sede de Lima, mientras que en otra fecha de la campaña a nivel nacional fueron más de 4.500”, indicó Nieto.

En lo que va del año, Migraciones ha emitido 323.321 pasaportes electrónicos, cifra que representa un incremento superior al 3 % respecto al mismo periodo de 2025.

Pasaportes garantizados

Migraciones aseguró que el abastecimiento de pasaportes electrónicos está garantizado. En declaraciones a El Comercio, César Nieto afirmó que la entidad ha asegurado la logística necesaria para contar con una cantidad suficiente de documentos durante los próximos dos años.

“Hago un llamado a la ciudadanía para que eviten las posibles aglomeraciones. Si necesitas tu pasaporte, tramitalo en el momento y con anticipación. Si no lo necesitas, prográmate considerando que este nuevo tipo de atención será continua”, enfatizó.

Por su parte, la directora de la Dirección de Operaciones de la Superintendencia de Migraciones, Valeria Morales, informó que hace una semana se suscribió un contrato para la adquisición de más de 1 millón de libretas de pasaporte, con el objetivo de garantizar la emisión de estos documentos hasta 2028.

Morales precisó que las sedes habilitadas podrán expedir, en conjunto, hasta 5.000 pasaportes electrónicos por día.

⚠️ ¡Que no te sorprendan! No necesitas llevar copias, llenar formularios ni pagar de más. 🙌



✈️ ¡Saca tu pasaporte sin programar cita virtual! Solo acércate a cualquier agencia de #MigracionesPerú. pic.twitter.com/CGsZisFTGq — Migraciones Perú (@MigracionesPe) June 1, 2026

”El sistema anterior de las citas virtuales te llevaba a acercarte a terceras personas (tramitadores) y significaba un gasto que no te lo estaba cobrando Migraciones. No solo ello, sino que no sabías cómo podrían estar vulnerando tu información personal. Por eso es que en esta etapa Migraciones buscar acercarse a todos los usuarios”, declaró Morales.

La funcionaria también alertó sobre la existencia de redes vinculadas a la informalidad, entre ellas la denominada mafia de las colas, la mafia de las citas virtuales y grupos dedicados a generar reservas de boletos aéreos con la finalidad de solicitar pasaportes de emergencia.

¿Cómo tramitar el pasaporte electrónico?

Para realizar el trámite, los ciudadanos deberán presentar únicamente:

•Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente y en buen estado.

Comprobante de pago de S/ 120,90 por derecho de expedición del pasaporte electrónico, efectuado a través de Yape o mediante el código 01810 en el Banco de la Nación o la plataforma Págalo.pe.

🌍✈️ #PasaporteDirecto | 📸❌ Evita inconvenientes en la foto de tu pasaporte



Recuerda:

✅ No usar lentes oscuros, gorras ni accesorios.

✅ Mantener una expresión neutra, sin gestos ni sonrisas.

✅ Evitar prendas de color blanco.



📘 Guarda este video para el día de tu trámite. pic.twitter.com/9rqftL4h2u — Migraciones Perú (@MigracionesPe) June 1, 2026

La entidad exhortó a los usuarios a acudir con anticipación a las sedes y seguir las indicaciones del personal para garantizar una atención ordenada y segura.

Sedes habilitadas para la emisión de pasaportes

Lima Metropolitana

Sede Central Breña (Av. España 734)

Agencia de Atención al Ciudadano Surco (Jockey Plaza)

Migracentro Primavera (Real Plaza Primavera, San Borja)

MAC Lima Norte (Mallplaza Comas)

MAC Lima Sur (Open Plaza Atocongo, San Juan de Miraflores)

MAC Lima Este (Mall Aventura Santa Anita)

Migracentro Villa María del Triunfo (Real Plaza VMT)

Callao

MAC Ventanilla

MAC Bellavista

Agencia del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (solo para casos de urgencia)

Regiones

Arequipa

Chiclayo

Chimbote

Cusco

Huancayo

Iquitos

Piura

Pucallpa

Puerto Maldonado

Tarapoto

Tumbes

Otras jefaturas zonales a nivel nacional.