El Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif), del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), llevó a cabo en Piura la Feria Educativa, Multiservicios y Acompañamiento al Cobro de la Asistencia Económica que brinda el Estado a niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad.

La jornada brindó información a cerca de 2 mil familias participantes, en la que además, adolescentes y jóvenes próximos a cumplir los 18 años recibieron orientación detallada sobre las alternativas de educación superior disponibles en la región.

Asimismo, personal especializado los guio en el procedimiento para solicitar la continuidad de la asistencia económica, conforme a lo establecido en la Ley N.° 31405, norma que promueve la protección y el desarrollo integral de esta población.

Universidades, institutos y centros técnicos de Piura reunieron allí su oferta académica, lo que permitió a los beneficiarios conversar directamente con asesores y conocer los requisitos de admisión y las becas disponibles.

La actividad estuvo encabezada por la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Edith Pariona Valer, y la directora ejecutiva del Inabif, Melina Locatelli Alfaro, así como autoridades regionales, locales y representantes de diversas instituciones públicas y de educación superior.

Impacto en la región Piura

Actualmente, el Inabif, a través de su Unidad de Asistencia Económica y Acompañamiento, entrega de forma bimestral este beneficio a 100.255 niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad a nivel nacional. En la región Piura, el programa alcanza a 9.767 beneficiarios distribuidos en las provincias de Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Piura, Sechura, Sullana y Talara.

De esta cifra total, un grupo de 1.085 adolescentes se encuentra próximo a alcanzar la mayoría de edad