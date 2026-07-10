Actualmente, el Inabif, a través de la Unidad de Asistencia Económica y Acompañamiento, otorga de manera bimestral este beneficio a 100 255 niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad en todo el Perú. Foto: Inabif
Actualmente, el Inabif, a través de la Unidad de Asistencia Económica y Acompañamiento, otorga de manera bimestral este beneficio a 100 255 niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad en todo el Perú. Foto: Inabif
Por Redacción EC

El Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif), del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), llevó a cabo en Piura la Feria Educativa, Multiservicios y Acompañamiento al Cobro de la Asistencia Económica que brinda el Estado a niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad.

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