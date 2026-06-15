Resumen
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La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Edith Pariona, otorgó la Asistencia Económica por Orfandad a 99.805 niñas, niños y adolescentes en todo el país, incluidos 47 menores de Lima Metropolitana que quedaron vulnerables tras la muerte de sus padres en hechos de extorsión y sicariato relacionados con el sector transporte.
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