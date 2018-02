Minagri: "Declarar en emergencia el agro no es legal"

El viceministro de Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura (Minagri), Benjamín Quijandría, aseguró que el pedido del grupo de agricultores de papa que ha iniciado un paro en seis regiones del país de declarar en emergencia el sector agrario no es legal.

"Su primer pedido es que se declare en emergencia la agricultura nacional y en la historia del Perú eso nunca ha pasado, y el pedido de ellos ha sido constante. En la reunión que hubo en Apurímac se dijo que hablaríamos con los gobiernos regionales para ver si ellos consideran que el sector está en crisis y si los podemos resolver, pero la legislación peruana no prevé la declaración de emergencia del agro. No es legal, se tendría que buscar una ley. Y esto ocurre con los productores de papa, si se declara en emergencia nacional que pasaría con los de arándanos, de espárragos, etc", afirmó Quijandría a El Comercio.



El viceministro del Minagri aseguró, además, que el 60% de los grupos que han iniciado la paralización en Junín, Ayacucho, Pasco, Huánuco, Apurímac y Huancavelica no son verdaderos productores de papa y que no aceptan el diálogo con el Ejecutivo.



"Los directores generales en cada una de las regiones ha ido buscando el diálogo con los que aceptan la conversación. Ellos han roto palitos y están haciendo siguiendo su línea política. El diálogo continúa hasta que no resolvamos a los verdaderos productores de papa". añadió.



Quijandría afirmó que el Ejecutivo mantiene una mesa de diálogo con los productores de papa blanca que se han organizado y que firmaron un acta de compromiso el pasado 10 de enero.



Con ellos se acordó, según establece el Decreto de Urgencia N° 001-2018, que los gobiernos regionales fijarían el precio del kilo de papa y les compraría el excedente de su cosecha hasta por un millón y medio de soles.



"En las 4 reuniones que tuvimos, la primera en Ayacucho, la segunda en Huánuco, la tercera en Lima y la cuarta en Apurímac, han participado productores organizados, verdaderos productores y ellos han firmado y han hecho los acuerdos. Lo que ocurre es que también han participado grupos no se si violentistas o con intereses políticos, porque en algunos casos como en Huánuco con el ministro ya venía el grupo con una predisposición de no aceptar ninguna de las condiciones del ministerio y alegar que no estábamos cumpliendo y, en función de ello, votaban por una huelga. Esto también sucedió en Lima, donde un grupo de productores se levantó de la mesa y partió. Los grupos responsables, los tenemos claros y con ellos se va a seguir dialogando", afirmó.

Al respecto, precisó que los gobiernos regionales ya han fijado los costos del kilo de papa blanca con los agricultores que pasarían de S/ 0.20 a S/ 1.00.

Indicó que, dentro de cuatro meses, estará operativo el sistema de estadístico computarizado que permitirá a los agricultores conocer las intenciones de siembra en cada temporada.