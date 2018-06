Minedu descontará a docentes que acaten huelga de forma ilegal

El titular del Ministerio de Educación (Minedu), Daniel Alfaro, informó que se aplicarán descuentos a los docentes que no asistan a clases por acatar una huelga de forma ilegal.



Esto, luego de que una facción del gremio magisterial, la cual no ha sido legitimada por el Estado y hoy es liderada por Pedro Castillo, anunciara días atrás que iniciará una paralización indefinida en todo el país a partir del 18 de junio.



En diálogo con Canal N, el ministro reiteró que su sector vienen cumpliendo con los compromisos asumidos tras la huelga del 2017. Entre ellos, el aumento del piso salarial (sueldo mínimo) del magisterio a S/2.000.

—Diálogo abierto—

El pasado 4 de junio, Alfaro recibió a Castillo y otros representantes sindicales a fin de evitar que se concretara una nueva paralización. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo.



“Ellos exigían otros temas: por ejemplo, la derogación de la Ley de Reforma Magisterial, que encapsula toda la meritocracia de nuestra escuela. También pedían que no se haga la evaluación del desempeño docente”, precisó el ministro. Agregó que el gremio de Castillo le solicitó que su despacho firmara un acta donde les reconociera como un gremio formal, el cual no fue suscrito.



Pese al desencuentro, el titular del Minedu defendió el diálogo: “La idea es resolver esto en la mesa, no en las calles”. Por su parte, Pedro Castillo señaló que el sector “no tiene voluntad ni capacidad” para resolver el problema, por lo que “todo está listo” para la huelga.