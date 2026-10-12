La propuesta incluye la suspensión de hasta tres días y la separación definitiva en casos más graves. Foto: archivo EC
La propuesta incluye la suspensión de hasta tres días y la separación definitiva en casos más graves. Foto: archivo EC
Por Redacción EC

El Ministerio de Educación, a cargo de José Antonio Chang., estableció que acumular más de tres tardanzas injustificadas por bimestre y emplear inadecuadamente teléfonos o equipos electrónicos constituirán faltas graves en las escuelas públicas.

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