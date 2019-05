Mininter: reasignan generales en la Policía Nacional

El Ministerio del Interior (Mininter) dio a conocer la lista de 12 Oficiales Generales de Armas en el grado de General de la Policía Nacional del Perú (PNP) que serán reasignados en diversos cargos de la institución.

Así lo establece la Resolución Suprema N° 053-2019-IN, publicada este martes en la Separata de Normas del diario oficial El Peruano. El Mininter precisó que a partir de este martes los oficiales generales iniciarán sus funciones correspondientes.

Entre los mencionados en la referida Resolución Ministerial figuran:

- General Carlos Noé Guillén Enriquez será el Sub Comandante General de la División de Lavado de Activos PNP.



- El general Raúl Felipe Del Castillo Vidal fue reasignado a la Dirección de Investigación del Delito de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes.



- El general PNP Óscar William Gonzales Rabanal será el Sub Comandante General de la III Macro Región de la Policía Nacional del Perú, La Libertad.



- General Luis Octavio Bisso Pun, desempeñará el cargo de Inspector General de la Dirección de Investigación de la PNP.



- General Jorge Manuel Oviedo Rodríguez ocupará el cargo de Sub Comandante General de la Dirección Nacional de Prevención Orden y Seguridad.



-General Ricardo Verona Rubio ocupará el cargo de Sub Comandante General Dirección de Turismo de la Policía Nacional del Perú.



-General César Manuel Vallejos Mori se desempeñará como Sub Comandante General de la III Macro Región de la Policía Nacional del Perú, Madre de Dios.



-General Walter Alonso Cárdenas Gallardo ocupará el cargo de Sub Comandante General del Frente Policial Ica.



-General Gustavo Adolfo Aliaga Díaz se desempeñará en el cargo de Sub Comandante General del Frente Policial Cajamarca.



-General Javier Santos Gallardo Mendoza será el Sub Comandante General del Frente Policial de Puerto Inca.



-General Luis Eduardo Lazo Fernández se desempeñará como Sub Comandante General del Frente Policial Apurímac.



- General Raúl Enrique Alfaro Alvarado se desempeñará como Sub Comandante General del Frente Policial Tumbes.



La norma también señala que se autorizará a la Secretaría Ejecutiva de la Policía Nacional del Perú para que accione en el ámbito de su competencia a través de las direcciones y unidades orgánicas correspondientes.

La Resolución Suprema respecto a estas reasignaciones llevan las rúbricas del presidente Martín Vizcarra y del ministro del Interior, Carlos Morán.

