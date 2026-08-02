El ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, señaló que serán las grabaciones y las investigaciones técnicas las que permitirán establecer qué provocó el accidente aéreo ocurrido en Nasca (Ica) donde fallecieron 13 personas, 11 de ellas, turistas.

“No tenemos mayor información, en todo caso las grabaciones van a decirnos. Pero la información hasta el momento es el reporte de emergencia. El detalle no lo conocemos y sería una falta de responsabilidad de mi parte adelantar opinión” , declaró este domingo.

Rafael Rey, ministro de Transportes, sobre accidente aéreo en Nasca: "El cónsul de Alemania y de Italia están en el lugar de los hechos. También los técnicos de la Agencia Aeronáutica Civil y los de la comisión investigadora [...] Por ahora no se puede concluir absolutamente… pic.twitter.com/aPvcb1XTam — Canal N (@canalN_) August 2, 2026

El titular del MTC explicó que las autoridades solo cuentan, por el momento, con el reporte de emergencia emitido por la aeronave antes de perder contacto con el control de tránsito aéreo.

“El reporte de emergencia sí está grabado. Después del reporte de emergencia se perdió el contacto del radar”.

Asimismo, indicó que existen diversas hipótesis que podrían explicar un accidente de este tipo, por lo que insistió en esperar los resultados de las pericias antes de atribuir responsabilidades.

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“Los accidentes se producen a veces por fallas mecánicas, fallas humanas, a veces por cosas indebidas; todo eso se está investigando”.

Rey también informó que, conforme a la normativa vigente para la aviación civil, las operaciones de Aerodiana quedaron suspendidas mientras se desarrollan las investigaciones, pero aseguró que era una empresa formal.

“Esta empresa (Aerodiana), de acuerdo al procedimiento, está suspendida ahora sus operaciones”.

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La avioneta se precipitó a tierra la mañana del sábado cuando realizaba un vuelo turístico sobre las Líneas de Nasca. El accidente dejó 13 personas fallecidas, entre ellas 11 turistas extranjeros y dos tripulantes peruanos. Las investigaciones están a cargo de las autoridades competentes, que buscan determinar las causas exactas del siniestro.

Tras impactar contra el suelo, la unidad se incendió rápidamente, lo que impidió cualquier posibilidad de rescate. Bomberos y agentes de Serenazgo de Vista Alegre acudieron al lugar para sofocar el fuego y realizar los primeros esfuerzos de rescate.

Finalmente Rey, indicó que las autoridades nacionales ya se comunicaron con los cónsules de los respectivos países de donde eran originarios los turistas para que se puedan comunicar con sus familiares.

“El cónsul de Alemania y de Italia están en el lugar de los hechos. También están los técnicos de la Agencia Aeronáutica Civil y los de la comisión investigadora (del MTC)”, dijo.