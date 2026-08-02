Fotografía que muestra una avioneta que sobrevolaba sobre las Líneas de Nazca estrellada en un accidente que dejó trece personas fallecidas, entre ellos 11 turistas, este sábado, en la municipalidad provincial de Nazca (Perú). Foto: EFE/Victor Quilca/
Fotografía que muestra una avioneta que sobrevolaba sobre las Líneas de Nazca estrellada en un accidente que dejó trece personas fallecidas, entre ellos 11 turistas, este sábado, en la municipalidad provincial de Nazca (Perú). Foto: EFE/Victor Quilca/
Por Redacción EC

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, señaló que serán las grabaciones y las investigaciones técnicas las que permitirán establecer qué provocó el accidente aéreo ocurrido en Nasca (Ica) donde fallecieron 13 personas, 11 de ellas, turistas.

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