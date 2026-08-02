Rogers Valencia, ministro de Comercio Exterior y Turismo. Foto: Captura de video/Canal N
Rogers Valencia, ministro de Comercio Exterior y Turismo. Foto: Captura de video/Canal N
Por Redacción EC

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, llegó este domingo al sector de Pueblo Viejo y al aeródromo de Nasca para supervisar las inspecciones tras el accidente de la avioneta de Aerodiana que dejó 13 personas fallecidas. Durante su visita, detalló el trabajo que realiza la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos para esclarecer las causas del siniestro.

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