El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, llegó este domingo al sector de Pueblo Viejo y al aeródromo de Nasca para supervisar las inspecciones tras el accidente de la avioneta de Aerodiana que dejó 13 personas fallecidas. Durante su visita, detalló el trabajo que realiza la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos para esclarecer las causas del siniestro.

Además de coordinar con representantes del sector transporte la evaluación de los protocolos de seguridad aérea, el titular del Mincetur señaló que el Gobierno busca adoptar medidas inmediatas ante el posible impacto que el accidente pueda generar en el turismo internacional.

Fotografía que muestra una avioneta que sobrevolaba sobre las Líneas de Nazca estrellada en un accidente que dejó trece personas fallecidas, entre ellos 11 turistas, este sábado, en la municipalidad provincial de Nazca (Perú). Foto: EFE/Victor Quilca/

Valencia indicó que la investigación técnica ya se encuentra en marcha y precisó cuáles son los principales elementos que evalúan los especialistas.

“En este momento están los expertos de la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos, quienes están evaluando la trayectoria de la nave, cómo sucedió el accidente y también están buscando la evidencia mecánica que guarda el motor de la nave, además de contrastarla con las grabaciones de la comunicación tanto con torre como con operación para poder determinar las causas del accidente”, dijo a la prensa.

El ministro explicó que el objetivo es reconstruir los últimos minutos del vuelo mediante el análisis de los componentes mecánicos de la aeronave y los registros de las comunicaciones mantenidas con la torre de control.

La DGAC verificará si existió alguna falla

Respecto a la labor de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Valencia recordó que esta entidad es la responsable de otorgar las autorizaciones de operación a las aeronaves.

“La DGAC es la encargada de dar los permisos; esta nave, por lo que se sabe hasta el día de hoy, los tenía. Aparentemente el piloto reporta una falla en vuelo. Eso está en investigación, cuál es el motivo, el momento y qué lo causó. Eso nos interesa como Estado, le interesa a la familia, al operador aéreo y al fabricante de las naves”, señaló Valencia.

El titular del Mincetur enfatizó que será la investigación técnica la que determine si existió una falla mecánica u otro factor que ocasionó el accidente.

Integrantes la Policía de Perú operan en la zona donde una avioneta que sobrevolaba sobre las Líneas de Nazca se estrelló y dejó trece personas fallecidas, entre ellos 11 turistas, este sábado, en la municipalidad provincial de Nazca (Perú). Foto: EFE/Victor Quilca/

Consultado por los antecedentes de la empresa Aerodiana, involucrada anteriormente en otros accidentes, el ministro evitó adelantar conclusiones y señaló que la responsabilidad será establecida únicamente por la comisión investigadora. “Siempre hay responsabilidad, eso es lo que determina la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos, que es independiente a la DGAC”.

Asimismo, remarcó que la investigación se desarrolla de manera autónoma y que las conclusiones deberán basarse en las evidencias técnicas recopiladas.

Finalmente, el Ministro de Comercio Exterior y Turismo también informó que sostuvo reuniones con representantes diplomáticos de los países cuyos ciudadanos fallecieron en el accidente: “Hemos estado esta mañana con la cónsul de Italia y Alemania, que están aquí en Nasca. Hemos expresado nuestras condolencias a las familias”.

#EnVivo

Rogers Valencia, ministro de Comercio Exterior y Turismo: "En este momento están los expertos de la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos, quienes están evaluando la trayectoria de la nave".



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/hrg1h9s6jY pic.twitter.com/YWQIdRc1h3 — Canal N (@canalN_) August 2, 2026

Mientras tanto, la DGAC continúa con el envío de peritos especializados para inspeccionar la estructura de la aeronave y trasladar sus componentes a laboratorios de análisis aeronáutico. En paralelo, la Cancillería mantiene coordinación con las embajadas de Italia, Alemania y España para facilitar la identificación de las víctimas y la posterior repatriación de los restos.

VIDEO RECOMENDADO