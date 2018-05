Minsa no comprará ‘chispitas’ hasta el 2020

El Ministerio de Salud (Minsa) no volverá a comprar micronutrientes, conocidos como ‘chispitas’, para prevenir la anemia, hasta el 2020. Así lo aseguró Richar Ruiz, director ejecutivo de Promoción de la Salud del sector.

El funcionario aseguró que el sector cuenta con los lotes de suplementos de hierro suficientes para distribuir a niños de entre seis y 35 meses de edad de todo el país. “En octubre del 2015 se compraron 50 millones de micronutrientes, y en febrero del 2016, otros 329 millones. El número no cuadra con el número que necesita la población, pero no podemos hablar de una compra excesiva, no sabemos cómo se hizo ese cálculo”, indicó.

Esto lo dijo a partir de la denuncia periodística que el domingo realizó el programa "Panorama”, en el que se afirmó que el Minsa realizó una excesiva compra de estos micronutrientes durante la gestión del ex presidente Ollanta Humala.

Según el dominical, esta compra ocasionó el sobrestock de los micronutrientes en almacenes del Minsa y en algunos centros de salud del país. En aquel entonces se compraron 379’470.240 bolsitas de micronutrientes, cuando lo que se necesitaba era menos de la mitad.

“Panorama” también alerto que, en marzo de este año, vencieron un millón y medio de micronutrientes, y casi 134 mil sobres caducaron

en mayo. Ruiz precisó que hay 230 mil ‘chispitas’ que vencerán en mayo, y que el lote que se ha vencido es mínimo.

