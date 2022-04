Un día después de conocerse que el Ministerio de Salud (Minsa) había aplicado 100 microgramos (μg) de la vacuna de refuerzo de la firma Moderna (cuarta dosis), el doble de lo adecuado, el comité de expertos de inmunizaciones de la entidad señaló que en la información de la Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) y en la directiva sanitaria se incluyen dos tipos de dosis seguras: 50 μg y 100 μg. Si bien es correcto, se debe aclarar que la vacuna de 100 μg solo se recomienda para las dos primeras dosis, y no para la tercera o cuarta.

Pese a que los expertos del Minsa declararon que “para los refuerzos [aplicaban] en algunos casos 50 µg y en otros 100 µg”, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Administración de Medicamentos y Drogas (FDA) han señalado que solo se administra 50 µg.

Los documentos indican que esta dosis se puede colocar a adultos mayores, pacientes de alto riesgo, y mayores de edad con alta exposición al SARS-CoV-2. En ningún momento se señala alguna excepción para estos grupo. Incluso en resolución del Minsa del 25 de marzo se detalla que la dosis de refuerzo será de 50 µg y solo es posible colocar una tercera dosis de 100 µg a personas gravemente inmunocomprometidas. No se menciona que se puede administrar esta cantidad en una cuarta dosis o a población altamente expuesta. No obstante, el Minsa afirmó que aplicaron dosis dobles por tratarse de poblaciones especiales y personal expuesto al virus.

Personal de salud señaló que “la indicación del Minsa para la cuarta dosis de la vacuna Moderna fue de 100 µg, y que solo se cumplió con la indicación”. El secretario general del Consejo Nacional del Sindicato Nacional Médico del Seguro Social (SINAMSSOP), Manuel Vásquez, dijo que se ha atentando contra la salud del personal de salud. “Nosotros hemos recibido cientos de llamadas alertando sobre efectos como fiebre, dolor de cabeza, imposibilidad de levantar el brazo e inflación de la piel”, afirma Vásquez quien asegura que se quedaron sin personal porque no podían trabajar. “Las vacunas son seguras, pero si me ponen una dosis exagerada mi sistema inmunológico va a reaccionar exageradamente”, señaló.

Este informe no pone en tela de juicio la eficacia y seguridad de la vacuna de Moderna, sino el esquema planteado por el Minsa, que a la fecha no ha asumido ningún error. Este Diario intentó contactarse con la entidad desde el 23 de abril, pero aseguraron que no brindarían declaraciones.

Investigaciones

La Defensoría del Pueblo señaló que en vista de lo sucedido ha iniciado una investigación de oficio y ha pedido al Minsa esclarecer rápidamente la situación y determinar responsabilidades, de ser el caso. “El Minsa debe aclarar si la dosis de refuerzo (cuarta dosis) se aplicó siguiendo las indicaciones del laboratorio y las recomendaciones de la OMS”, señalaron. Además, indicaron que están a la espera de información solicitada.

Fuentes de este Diario mencionaron que al parecer, en los próximos días, la Comisión de Salud del Congreso tomaría medidas correspondientes ante estos hechos ocurridos que han afectado al personal de salud y adultos mayores.

Por su lado, Manuel Vásquez afirmó que “hay una gravísima responsabilidad que no quiere asumir el Minsa” y que mostraría que quienes manejan el proceso de vacunación no están a la altura. “Nadie puede lavarse las manos. Invocamos a las autoridades del Minsa, EsSalud y CMP que asuman la responsabilidades que pudieran tener en acción u omisión de estos hechos”, señaló y advirtió que ha pedido a sus cuerpos médicos informes para también iniciar acciones legales contra quienes resulten responsables. “El Ministerio Público y la Contraloría deben tomar acciones”, dijo.

Dosis aplicadas

Según el Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis), hasta ayer, 143.055 personas a nivel nacional habían recibido la cuarta dosis de refuerzo, ya sea con la vacuna de Pfizer o Moderna. La Unidad de Periodismo de Datos del El Comercio revisó el registro de vacunados de la Plataforma Nacional de Datos Abiertos y halló que el 97% de estas dosis (138.400) fue de Moderna: 96.000 aplicadas al personal de salud y 39.000 a adultos mayores.

Hasta el 22 de abril, Lima es la región en la que se han aplicado más cuartas dosis con esta vacuna. Solo entre las Direcciones de Salud de Lima Este, Sur, Norte y Centro, hay 60.501 personas vacunadas con cuartas dosis de Moderna. Más de la mitad, el 55% pertenecen a Lima Centro.