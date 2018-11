Minsa registró más de 8 mil casos de diabetes tipo 2 entre enero y junio

¿Se puede vivir con diabetes? Selfa Castillo, hoy de 78 años, dice que sí. Hace 29 le diagnosticaron diabetes tipo 2, la más común y la que aparece pasados los 40 años. “Mi papá tenía diabetes y murió de un infarto a los 78 años. Uno de mis dos hermanos que también tenía diabetes murió a los 50 porque se le subió la glucosa y no se cuidaba”, cuenta. Para Selfa, entonces, no fue una sorpresa que luego de presentar mucha sed, hambre, cansancio y visión borrosa le dijeran que tenía diabetes. “Pesaba 80 kilos porque comía desmesuradamente y muchos dulces. Me hablaron de amputación e infarto, y me asusté. Mi vida cambió y pasé a las dietas y los controles de glucosa. Y así llevo treinta años”, agrega.

A Baltazar Ortiz, de 57 años, le hubiera gustado llevar antes la vida sana que Selfa tiene. Pese a que su papá murió de diabetes, y que seis de sus siete hermanos padecen la misma enfermedad, recién cuando el pie derecho se le infectó fue a ver a un doctor. “No fui antes al médico por descuido porque tenía miedo de que me diagnosticaran diabetes. Ahora tengo que cuidarme porque ya llevo cuatro meses sin poder caminar”, afirma.

“Toda persona a partir de los 40 años debe hacerse un chequeo de glucosa. Más aun si tiene obesidad, hipertensión o antecedentes familiares”, recuerda Jorge Calderón, presidente de la Asociación de Diabetes del Perú.

—Enfermedad silenciosa—



Conocer cuántas personas tienen diabetes en el Perú es un objetivo que el Ministerio de Salud (Minsa) aún no ha logrado. La Asociación de Diabetes del Perú estima que más de un millón de peruanos padecen de esta enfermedad crónica. La OPS calcula que cada año 2.950 peruanos mueren por diabetes.

Lo que el Minsa ha logrado establecer es el número de personas con esta enfermedad que los hospitales del país han atendido. Esto a partir de una directiva de vigilancia sanitaria que se publicó en el 2014 para que los hospitales y centros de salud reportaran el número de pacientes al Minsa.

Según este reporte, entre enero y junio de este año, se registraron 8.098 casos de diabetes en 99 hospitales, 95 centros de salud y 62 puestos de salud. En el 2017, hubo un total de 15.504 casos. Entre las complicaciones más frecuentes, está la polineuropatía, es decir, una afectación en los nervios, y el pie diabético.

“Por ejemplo, las personas empiezan a sentir adormecimientos o calambres en los miembros inferiores o sienten que las plantas de los pies les queman, [esas] son alertas de tener diabetes”, dice Jorge Hancco, vocero del Minsa.

Además del chequeo preventivo para medir la glucosa, el doctor Hancco recomienda el cambio de alimentación, sobre todo desde niños, para evitar la obesidad y con ella la diabetes. “La idea no es quitar los azúcares, sino modular su consumo. Además, es básico realizar ejercicios como natación, ciclismo e incluso baile para fortalecer los músculos. No hay que tener miedo a la enfermedad si se lleva una vida sana”, señala.