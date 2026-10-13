ESSALUD
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Por Redacción EC

En el marco del III Simulacro Nacional Multipeligro, el Seguro Social de Salud (EsSalud) desarrolló una jornada de orientación para capacitar a la población sobre cómo responder ante un sismo, auxiliar a una persona herida y afrontar una emergencia sin poner en riesgo su vida ni la de los demás.

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