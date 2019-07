Martín Vizcarra: "si no se aclaran las dudas, no hay construcción del proyecto Tía María"

El presidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró este jueves que no se iniciará la construcción del proyecto minero Tía María, de la empresa Southern Copper, mientras no se aclaren todas las dudas que hay al respecto.

"La ciudadanía del Valle de Tambo dice que no están dadas las condiciones para la ejecución del proyecto minero. Lo mismo dicen los alcaldes, y la posición del Gobierno es la misma. Si no se absuelven todas las dudas, no hay construcción del proyecto, y esperemos que el diálogo se dé en el momento adecuado", dijo el mandatario en declaraciones a la prensa.

En ese sentido, Vizcarra explicó que se llevará a cabo el diálogo cuando haya una coordinación previa. “No podemos hablar en función de un ultimátum, sino en función de una coordinación y estamos dispuestos”, comentó.

Asimismo, aseguró que el Gobierno está dispuesto a conversar con el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, para solucionar este conflicto. "Pueden tener palabras fuera de lugar, pero nosotros mantenemos la coordinación", aseguró.

El gobernador regional de Arequipa estuvo presente hoy en el Congreso de la República, desde donde indicó que las huelgas en contra del proyecto Tía María se van a intensificar, e incluso podrían sumarse más ciudades del sur del Perú.

Además, Cáceres aseguró que buscarán el apoyo de organismos internacionales para cancelar la licencia de construcción del proyecto Tía María.

