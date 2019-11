La población del valle de Tumilaca, en el distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto (Moquegua), cumple el tercer día de paro indefinido contra el proyecto cuprífero Quellaveco, de la empresa minera Anglo American Perú. Los manifestantes interrumpieron por algunos lapsos de tiempo la carretera Binacional, que une Moquegua, Tacna y llega hasta Desaguadero, la ciudad fronteriza con Bolivia.

Esta medida de fuerza empezó el martes debido a que, según dijeron, el Gobierno no habría cumplido con algunos acuerdos.

Actualmente, hay dos espacios y posiciones respecto al proyecto Quellaveco. “Los agricultores de Tumilaca han constituido una mesa técnica para hacer una evaluación de la problemática, una especie de revisión del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). El otro espacio es el Comité de Monitoreo para el cumplimiento de los acuerdos. Son dos espacios diferentes”, explicó el gobernador regional de Moquegua, Zenón Cuevas, a El Comercio.

De acuerdo con la autoridad regional, la población de Tumilaca sostiene que “el Ejecutivo no habría cumplido con entregar oportunamente la documentación que han quedado en entregar. Son los estudios de impacto ambiental y también los resultados del Comité de Monitoreo Ambiental Participativo, que es otro espacio que está a cargo de hacer una evaluación permanente previo análisis de las cuencas en el ámbito de la región Moquegua”.

Según Óscar Zeballos, dirigente de la sociedad civil y delegado ante el Comité de Monitoreo, ellos han logrado avances con la empresa minera en base a los acuerdos que tuvieron. “En el Comité de Monitoreo seguimos trabajando, hemos avanzado en el tema del empleo, de contrataciones locales y en el monitoreo ambiental. Falta mucho aún, pero estamos en el camino de mantener el diálogo”, dijo a este Diario. Este comité se estableció luego de las paralizaciones de julio y agosto.

Agregó que actualmente están trabajando en nueve propuestas con la empresa y deslindaron de las protestas que hay contra Quellaveco.

Además, Edén Vicente Cori, presidente de la Junta de Usuarios de Moquegua, explicó que en una asamblea habían acordado apoyar por 48 horas esta medida de fuerza, pero no hay un respaldo contundente. “Lo que arguyen es que el Ejecutivo no ha tenido una gestión oportuna, que no hay ninguna intervención. El otro tema que plantea Tumilaca es no perder la calidad del agua, del medio ambiente. El tema principal es que no hay cosas concretas”, dijo.

Pese a este panorama de conflictividad, el gobernador Cuevas dijo estar convencido en encontrar un espacio de diálogo con Tumilaca. “Sí hay una salida a la conflictividad. [Hay que] retomar el diálogo para seguir haciendo el trabajo técnico de ambas partes, tanto del Ejecutivo como de la sociedad civil”, dijo a El Comercio.

Las demandas de Tumilaca incluyen la modificación de la Resolución Ministerial N° 281-2019-MINEM, que oficializó la conformación del Grupo de Trabajo de Tumilaca y que las entidades entreguen las resoluciones y licencias que dieron a Anglo American.

