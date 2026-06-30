La gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, solicitó al presidente de la República, José María Balcázar, observar la Ley N.° 11658, aprobada por el Congreso, al considerar que la norma incorpora territorio moqueguano a la región Tacna y podría afectar los futuros ingresos por canon minero.

La autoridad regional resaltó que llegó a Lima junto con los 21 alcaldes de Moquegua, dirigentes y representantes de la sociedad civil para reunirse con el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, y solicitar que la autógrafa sea remitida al Poder Ejecutivo.

“Necesitamos que este proyecto de ley pase inmediatamente al Ejecutivo para que el presidente pueda observarlo. De Lima no nos vamos hasta que esta norma sea observada” , declaró a Canal N.

Moquegua pide al Ejecutivo observar ley aprobada por el Congreso por controversia limítrofe con Tacna. (Foto: Captura / Canal N)

Gutiérrez explicó que la iniciativa fue presentada como una norma para ordenar los límites internos de la provincia de Jorge Basadre, en Tacna. Sin embargo, sostuvo que durante su trámite legislativo se incorporó territorio perteneciente al distrito de Torata, en Moquegua.

“Sentimos que han vulnerado nuestros derechos y pretenden cercenar territorio moqueguano, específicamente en la comunidad de Quebrada Honda” , afirmó.

La gobernadora señaló que el Gobierno Regional de Moquegua no fue convocado durante la elaboración de la propuesta y que tampoco se consultó a la población de Quebrada Honda.

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Gobernadora de Moquegua: "El presidente del Congreso ha señalado de que han sido sorprendidos por la PCM, no tenían conocimiento que había discordia o disconformidad con este proyecto de ley. También ha manifestado que hoy la solución es que el presidente de la República… pic.twitter.com/Hyq96qDRbw — Canal N (@canalN_) June 30, 2026

Asimismo, advirtió que la delimitación aprobada podría tener un impacto económico para la región al comprometer los futuros recursos provenientes del canon minero.

Respecto al paro indefinido que se desarrolla en Moquegua, Gutiérrez indicó que la medida fue impulsada por la sociedad civil y cuenta con el respaldo de las autoridades regionales. Según explicó, el objetivo es que el Ejecutivo no promulgue la norma mientras continúan las conversaciones.

“No queremos presionar al presidente, pero sí pedirle que escuche nuestros argumentos antes de promulgar la ley”, sostuvo.

La gobernadora informó que permanecerá en Lima hasta reunirse con el presidente Balcázar, quien, según dijo, se comprometió a revisar la norma antes de adoptar una decisión.

“Si mañana no nos recibe, lo seguiré esperando. Estaremos en la puerta de Palacio de Gobierno hasta que se atienda nuestro pedido ”, apuntó.

Finalmente, solicitó al Ejecutivo convocar a una mesa de diálogo entre Moquegua y Tacna para abordar el conflicto territorial.

“No nos oponemos al desarrollo de Tacna. Lo único que pedimos es que no se afecte territorio moqueguano ni se legisle de espaldas a las regiones ”, concluyó.

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