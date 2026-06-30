Gobernadora de Moquegua advierte que ley aprobada por el Congreso afectaría el canon minero de la región. (Foto: Captura / Canal N)
Gobernadora de Moquegua advierte que ley aprobada por el Congreso afectaría el canon minero de la región. (Foto: Captura / Canal N)
Por Redacción EC

La gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, solicitó al presidente de la República, José María Balcázar, observar la Ley N.° 11658, aprobada por el Congreso, al considerar que la norma incorpora territorio moqueguano a la región Tacna y podría afectar los futuros ingresos por canon minero.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.