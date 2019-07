Población que viven cerca al volcán Ubinas se resisten a la evacuación

Florencia Mendoza de 75 años observa tranquila desde la puerta de su casa como el volcán Ubinas expulsa grandes columnas de cenizas. Ella vive en el anexo de Querapi (Moquegua), el poblado el más próximo al macizo, a cuatro kilómetros de distancia.



► Erupción del volcán Ubinas: declaran en emergencia a 12 distritos de zonas afectadas

► Erupción del volcán Ubinas: así fueron afectados siete distritos de Puno | FOTOS

La madrugada del viernes (2:30 horas) mientras descansaba escuchó la gran explosión del Ubinas. Su esposo, Jorge Quispe, de 71 años, se levantó para ver si las cinco vacas que crían estaban bien. “Era como un cañón de guerra y después era como un motor. A la media hora empezó a caer la ceniza. El olor a azufre era feo como huevo podrido. Así hemos estado todo el día del viernes”, contó Mendoza.



En Querapi hay solo 18 familias, la mayoría adultos de la tercera edad. A ninguno se les vio con mascarillas, ni con lentes de protección, pese que los habían recibido. Luis Nina se quejó que no les llegó la ayuda humanitaria que el presidente, Martín Vizcarra anunció.



-Evacuación-

El alcalde del distrito de Ubinas, Issac Tola, indicó que se identificaron a 3.337 personas entre damnificados y afectados de más de 24 poblados, pero solo evacuarán a 350 familias (1100 personas). Los que serán trasladados en esta primera etapa son de Ubinas y de los anexos de Escachas, Tomoaya, San Miguel, Sacuaya y también de Querapi.



“Serán evacuados a Anascapa, a dos kilómetros del distrito de Ubinas. Allí se les instalará carpas y se ambientará instalaciones con todos los servicios. Estamos a la espera del equipo logístico que enviará Indeci para dar la orden”, manifestó Issac Tola.



Los moradores de Querapi mostraron su rechazo y adelantaron que no se moverán de sus casas, varios pobladores de Ubinas tampoco quieren irse a Anascapa por dos razones; no quieren dejar a sus animales y porque no tendrán las comodidades. El alcalde anunció que será temporal, porque más adelante construirán un albergue permanente en Siriguaya para que evacuen cada vez que haya peligro.



-Emisiones-

Al momento el volcán se encuentra más tranquilo. No hubo más explosiones, solo emisiones con grandes columnas de cenizas. Tras la evaluación de los vulcanólogos del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet) determinaron que los fragmentos de cenizas que cayeron alcanzaron los 2.5 centímetros en los poblados más cercanos al volcán.



La columna de ceniza que alcanzó los 5.800 metros sobre el cráter se expandieron sobre cuatro provincias de Puno y llegaron hasta Oruro en Bolivia. El vulcanólogo, Pablo Masías, recomendó realizar la limpieza de la ceniza de Ubinas y trasladarlo a otro lugar y enterrarlo. “Senamhi alertó que el lunes se presentarían lluvias por esta zona, si no se limpia estas podrían afectar la cuenca de Tambo y perjudicar los cultivos en la zona baja”, resaltó.



Los especialistas adelantaron que este proceso eruptivo duraría tres años y sería similar a lo ocurrido al 2013-2017. Se han identificado grandes cantidades de gases magmáticos por lo que recomiendan estar en alerta para una evacuación inmediata.

Datos

Las cenizas son restos magma pulverizado con mayor cantidad de sílice, que es parecido a vidrio molido. Afecta principalmente la piel, las corneas y la garganta.



El 24 de junio se dio el cambio de alerta de verde a amarilla y el 19 de julio de amarilla a anaranjada.