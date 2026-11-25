Un sismo de magnitud 3.4 se registró la noche de este miércoles 25 de noviembre en Moquegua, según el reporte sísmico del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico tuvo como referencia una ubicación situada a 7 km al noreste del distrito de La Capilla, provincia de General Sánchez Cerro (Moquegua)

De acuerdo con los datos del reporte, el temblor ocurrió a las 20:29:32 pm. y tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

La intensidad II-III reportada en La Capilla corresponde a un movimiento percibido débilmente o de manera ligera por parte de la población.

Un sismo de magnitud 3.4 se registró la noche de este miércoles 25 de noviembre en Moquegua, según el reporte sísmico. El movimiento telúrico tuvo como referencia una ubicación situada a 7 km al noreste del distrito de La Capilla, provincia de General Sánchez Cerro (Moquegua)

¿Qué hacer durante un sismo?

Ante un movimiento telúrico, las autoridades recomiendan mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer y ubicarse en zonas seguras previamente identificadas.

También es importante tener lista una mochila de emergencia con artículos básicos, documentos, agua y alimentos no perecibles.

¿Qué debe contener una mochila de emergencia ante un sismo?

Ante la posibilidad de un sismo de mayor intensidad, es importante contar con una mochila de emergencia que reúna los artículos indispensables para atender las necesidades básicas durante las primeras horas de un desastre. Entre los principales elementos que debe contener se encuentran:

Agua y alimentos: botellas de agua potable y productos no perecederos que puedan consumirse fácilmente.

Iluminación y comunicación: linterna, pilas adicionales, radio portátil, silbato y cargador portátil para el celular.

Salud: botiquín de primeros auxilios y medicamentos de uso habitual.

Higiene y protección: artículos de aseo personal, mascarillas, ropa de cambio y prendas de abrigo.

Dinero y documentos: efectivo, preferentemente en billetes pequeños, y copias de documentos importantes protegidas de la humedad.

Otros implementos: agenda con teléfonos de familiares y emergencias, duplicado de llaves, bolsas resistentes, guantes de trabajo y cinta adhesiva multiuso.