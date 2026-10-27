Un leve sismo se registró la noche de este martes 27 de octubre en Moquegua. (Foto: IGP)
Un leve sismo se registró la noche de este martes 27 de octubre en Moquegua. (Foto: IGP)
Por Redacción EC

Un sismo se registró la tarde de hoy, martes 27 de octubre, en la región Moquegua. La magnitud fue de 3.7, tuvo una profundidad de 22 kilómetros y su epicentro se localizó a 47 kilómetros al suroeste de Ilo, en la provincia del mismo nombre.

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