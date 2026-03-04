Resumen

El INSN recibe un promedio de hasta 30 niños al año que requieren hospitalización por mordeduras.
En lo que va del año, el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) registró unas 27 atenciones por mordeduras de perro, de las cuales algunas requirieron hospitalización debido a la severidad de las lesiones. Estas emergencias, asociadas en varios casos a canes de razas de gran fuerza, reafirman la alerta de los especialistas sobre la necesidad de una tenencia responsable y medidas preventivas para proteger a la población infantil.

