El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) declaró en emergencia sectorial, por peligro inminente, la infraestructura de seis aeropuertos del país ante los posibles efectos de las intensas lluvias asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027. La medida comprende los terminales de Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Cajamarca y Pucallpa, donde se realizarán intervenciones preventivas para reducir su vulnerabilidad frente a las precipitaciones.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 693-2026-MTC/01.02, firmada por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Angello Tangherlini, y publicada el 27 de noviembre en el diario oficial El Peruano.

La declaratoria permitirá impulsar trabajos destinados a fortalecer la infraestructura aeroportuaria, mejorar los sistemas de drenaje y preservar la seguridad de las operaciones aéreas. Asimismo, busca garantizar la continuidad de los servicios de transporte de pasajeros y carga ante eventuales lluvias extraordinarias.

MTC destinará hasta US$ 4,63 millones para reforzar seis aeropuertos ante intensas lluvias. (Foto: MTC)

Las intervenciones previstas cuentan con un presupuesto estimado conjunto de hasta US$ 4,63 millones, incluido el impuesto general a las ventas (IGV). Los recursos serán destinados a mejorar los sistemas de drenaje y reforzar las estructuras de los seis terminales comprendidos en la medida.

Trabajos en aeropuertos de Piura y Chiclayo

Entre las principales intervenciones figura la prevista para el aeropuerto de Piura, donde se contempla proteger y revestir un canal de drenaje abierto mediante la instalación de geoceldas tridimensionales, geomallas y geotextiles.

Estos materiales permitirán reforzar la estabilidad del canal, controlar la erosión y mejorar la evacuación de las aguas pluviales, con el objetivo de proteger la infraestructura aeroportuaria frente a las precipitaciones intensas.

En el aeropuerto de Chiclayo, por su parte, se proyecta mejorar e implementar sistemas de drenaje pluvial en las coberturas del terminal de pasajeros, oficinas y otras edificaciones. Los trabajos incluyen la construcción y adecuación de cunetas, así como la instalación de montantes para optimizar la captación y evacuación del agua de lluvia.

En los otros cuatro terminales incluidos en la declaratoria también se ejecutarán intervenciones para fortalecer los sistemas de drenaje, mejorar las coberturas y habilitar infraestructura de protección, de acuerdo con las necesidades identificadas en las evaluaciones técnicas.

Coordinación con Aeropuertos del Perú

La resolución encarga a la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes del MTC adoptar las acciones necesarias para atender la situación de emergencia, en coordinación con Aeropuertos del Perú S.A. (AdP), empresa concesionaria de los terminales aeroportuarios.

Para viabilizar los trabajos, ambas entidades podrán suscribir actas de acuerdo, previa evaluación de la viabilidad técnica, contractual, legal y presupuestal de las intervenciones.

Con esta medida, el MTC busca reforzar la preparación de la infraestructura aeroportuaria frente al Fenómeno El Niño 2026-2027 y garantizar la continuidad de los servicios de transporte aéreo en las seis ciudades comprendidas en la declaratoria.