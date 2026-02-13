Mujeres en ciencia: ¿por qué su participación es estratégica para el futuro de la salud?

A pesar de los avances registrados en los últimos años, la participación de mujeres en la ciencia y la investigación en salud continúa siendo limitada. Según la UNESCO, a nivel global, sólo alrededor del 33% de las personas dedicadas a la investigación científica son mujeres.

En el caso de nuestro país, solo 3 de cada 10 investigadores científicos son mujeres, según el Registro Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. Aunque en los últimos años se ha incrementado la participación femenina en distintas disciplinas, su presencia en investigación avanzada y en espacios de liderazgo sigue siendo menor frente a la de los hombres.

Los desafíos actuales del sistema de salud hacen aún más evidente la importancia de fortalecer la participación femenina en ciencia e investigación, pues, hoy, el país enfrenta un envejecimiento acelerado de su población y un aumento sostenido de enfermedades crónicas, lo que exige investigaciones más diversas, enfoques preventivos y soluciones que respondan realidades distintas. En ese marco, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se conmemora cada 11 de febrero, invita a reflexionar sobre cómo revertir esta desigualdad y fortalecer las vocaciones científicas desde edades tempranas.

Para la Dra. Denisse Bretel, Directora Médica de Prevención y Bienestar de Auna, con más de 20 años de experiencia clínica y liderazgo de proyectos de innovación en salud, el desafío es claro. “Las mujeres han sido y son actores clave en los grandes avances científicos del mundo; sin embargo, en muchas organizaciones, su participación aún es limitada. Existe una brecha que debemos cerrar. No podemos hablar de innovación en salud sin garantizar que más mujeres formen parte activa de la investigación y de la toma de decisiones”, señala.

La desigualdad también se refleja en la etapa formativa. En Perú, solo el 32.9% de estudiantes en carreras vinculadas a Ciencia, Tecnología e Innovación son mujeres, según Sunedu. Esta menor presencia en las primeras etapas académicas tiene un efecto acumulativo que se traduce, más adelante, en menor representación en investigación avanzada y espacios de liderazgo.

“Superar esta situación requiere acciones concretas, sostenidas y una visión integral que acompañe a las mujeres a lo largo de toda su trayectoria. No se trata solo de incentivar vocaciones, sino de generar condiciones que permitan desarrollar ese talento y retenerlo en el sistema”, añade la especialista. En esa línea, fortalecer la formación, visibilizar referentes y consolidar políticas que impulsen trayectorias profesionales sostenibles son pasos clave para ampliar la base científica del país y asegurar que el sector salud cuente con el talento diverso que necesita.

En esa línea, fortalecer la participación femenina en salud también implica asegurar trayectorias sostenibles dentro del propio sistema. Auna impulsa programas de formación, especialización y liderazgo dirigidos a profesionales de salud —como ferias educativas y oportunidades de rotación académica a nivel nacional e internacional— con el objetivo de que más mujeres puedan desarrollarse en el sector. Además, para que los profesionales en enfermería puedan desarrollarse, investigar y asumir mayores desafíos, se brindan becas de segunda especialidad, licencias con goce de haber por formación educativa y semilleros de liderazgo.

“Estamos convencidos de que no se puede transformar la salud sin construir entornos basados en el respeto y la equidad. Cuando promovemos la igualdad de oportunidades y valoramos la diversidad de nuestros equipos, no solo fortalecemos nuestra cultura interna, también mejoramos la manera en que respondemos a los desafíos de salud en la región. Una salud más sostenible también se construye asegurando que el talento tenga las mismas oportunidades de desarrollarse”, destaca la Dra. Bretel.

Garantizar una participación más equilibrada en la ciencia y la innovación hace posible enriquecer la forma en que se diseñan soluciones y se definen prioridades. Esto se traduce en decisiones más integrales que impactan directamente en la salud de millones de personas.