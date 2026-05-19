Niñas, niños y adolescentes del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif), del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), participaron en una jornada artística y educativa junto a la Orquesta Sinfónica Nacional en el auditorio Los Incas del Ministerio de Cultura.

La actividad reunió a menores de los Centros de Acogida Residencial (CAR) San Miguel Arcángel y Niño Jesús de Praga, así como a usuarios de los Centros de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF) Alejandro Sánchez Arteaga y Pamplona – Papa León XIV.

Inabif y Orquesta Sinfónica Nacional unieron esfuerzos para acercar el arte a menores vulnerables. Foto: Inabif

Durante el concierto didáctico, las niñas, niños y adolescentes pudieron conocer de manera dinámica los distintos instrumentos musicales y comprender cómo funciona una orquesta sinfónica. La presentación permitió que los asistentes identificaran composiciones reconocidas del cine como “Star Wars” y “Jurassic World”, además de clásicos de la música peruana como “La flor de la canela” y “Cariñito”.

Asimismo, aprendieron sobre el papel que desempeña el director de orquesta y cada uno de los músicos dentro de una puesta en escena colectiva.

Cine animado y mensajes educativos

La jornada cultural también incluyó la proyección de los cortometrajes animados “Kanito” y “El motor de la melodía”, producciones del animador visual peruano Juan Limo Garibaldi. Estas producciones estuvieron orientadas a promover mensajes educativos y de sensibilización dirigidos al público infantil y adolescente mediante historias creativas y formativas.

El evento contó con la participación del viceministro de Poblaciones Vulnerables, Félix Villegas Reaño, y de la directora ejecutiva del Inabif, Melina Locatelli Alfaro. Ambas autoridades resaltaron la importancia de generar espacios culturales que contribuyan al bienestar y desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

Inabif y Orquesta Sinfónica Nacional unieron esfuerzos para acercar el arte a menores vulnerables. Foto: Inabif

Como parte de la visita al Ministerio de Cultura del Perú, los menores recorrieron diversas exposiciones artísticas que despertaron su curiosidad y creatividad.

Entre las muestras destacaron el Festival de Arte Gráfico en la sala Nasca, del artista Carlos Osorio; la exposición “Tensión y Resonancia”, de Jorge Miyagui; y la exhibición sobre la Historia del Cine Animado en la sala Mochica.