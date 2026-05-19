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Inabif y Orquesta Sinfónica Nacional unieron esfuerzos para acercar el arte a menores vulnerables. Foto: Inabif
Inabif y Orquesta Sinfónica Nacional unieron esfuerzos para acercar el arte a menores vulnerables. Foto: Inabif
Por Redacción EC

Niñas, niños y adolescentes del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif), del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), participaron en una jornada artística y educativa junto a la Orquesta Sinfónica Nacional en el auditorio Los Incas del Ministerio de Cultura.

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