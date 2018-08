"Es necesario que se recoja opiniones de los pueblos indígenas"

La viceministra de Interculturalidad hace un balance sobre lo alcanzado en estos años en relación a derechos indígenas, y subraya los asuntos pendientes a corto y mediano plazo de la gestión. A propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas celebrado el jueves.



— ¿Cuál es la situación de los derechos de los pueblos indígenas en el Perú?

Muchas cosas han avanzando en los últimos años. La ley de consulta previa, aprobada en el 2011, fue sumamente importante. Los procesos de consulta los hacen otros sectores y desde el viceministerio de Interculturalidad brindamos asistencia técnica. Hemos avanzado al tener una metodología validada.

—El Ministerio de Cultura informó que se han realizado 41 procesos de consulta, ¿sobre qué casos específicos se han tratado estas consultas?

Son 41 procesos de consulta previa en 13 regiones y con 11 distintos sectores y entidades. Sobre asuntos municipales, regionales, sobre la creación de reservas comunales, áreas naturales protegidas, el plan nacional de educación intercultural bilingüe, el proyecto de hidrovía la primera etapa.



—¿Y las consultas hechas por el Ministerio de Energía y Minas (Minem)? En los últimos años, han sido los casos más delicados.

Ha habido varios procesos de minería e hidrocarburos. El lote 192 es uno de ellos.



— ¿Habrá consulta previa ante un nuevo contrato de explotación en el lote 192?

En el caso de minería e hidrocarburos, el mismo Minem ha determinado cuáles son los momentos en los cuales hacen el proceso de consulta. Es verdad que hay algunos cuestionamientos de parte de las organizaciones indígenas sobre esto. Conversaremos con el Minem para ver cuál debería ser el momento más adecuado para hacer la consulta previa.



— Se suele decir que la consulta previa no es vinculante, debido a que no pueden evitar que se realice un proyecto sino están de acuerdo

Los acuerdos sí son vinculantes. O sea, no hay derecho a veto, uno no puede ir a un proceso de consulta para decir este proyecto no va pero las decisiones que se toman en ese proceso sí tienen que cumplirse. Es necesario que el proceso recoja las opiniones de los pueblos indígenas.



— ¿En qué proyectos concreto trabajan actualmente para la protección de la población en aislamiento y en contacto inicial (PIACI)?

Uno de esos esfuerzos es la gestión de cinco reservas territoriales donde se protegen a nueve pueblos indígenas. De esas tenemos tres que se convirtieron en reservas indígenas y dos que están camino de convertirse en eso (la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros y la Reserva Territorial Madre de Dios).



—¿Deben actualizarse los protocolos en Perú respecto a los PIACI? En ejemplo directo es la experiencia en países como Brasil.

Creo que a estas alturas amerita tener una propuesta de cómo hacemos con estos pueblos que ya están en contacto inicial. Saber cuál es realmente su situación y que podemos hacer además de lo que estamos haciendo.



— ¿Qué meta a corto plazo pueden concretar?

Hacer que el Ejecutivo y los sectores caminen hacia lograr una mejor pertenencia cultural y lingüística en sus servicios; y que las entidades del Estado pierdan el miedo a la consulta previa. 

Panorama nacional de los pueblos indígenas

La consulta previa es un derecho de los pueblos indígenas a dialogar y pactar acuerdos con el Estado. Este se activa ante cualquier plan o decisión que pueden afectar sus derechos colectivos como su calidad de vida o su identidad cultural.



Se hizo consulta previa en las regiones: Loreto, Ucayali, Huánuco, Junín, Madre de Dios, Cusco, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Puno, Arequipa y Pasco.