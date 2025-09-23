El Hospital de Emergencias Pediátricas (HEP) logró resolver exitosamente dos casos críticos de obstrucción en la vía aérea en menores procedentes de las regiones de Piura y San Martín. El primer caso, un niño de 5 años, fue trasladado de emergencia luego de aspirar accidentalmente la tapa de plumón con el que jugaba en su domicilio.

Según la madre, Pamela Sabina, el hecho ocurrió el 28 de agosto. Tras la primera atención en el Hospital de Paita y posteriormente en el Hospital de Chulucanas, se decidió su referencia a la institución limeña, por la experiencia de esta institución en la extracción de cuerpos extraños en vías respiratorias.

En el HEP se le practicó una broncoscopia que duró 15 minutos, liderada por el Dr. Mayer Falcón, con el apoyo de anestesiología y enfermería, logrando extraer la tapa de aproximadamente 2 cm con éxito.

Niña de Tarapoto se recupera tras extracción de ‘canchita’ en la tráquea

Una pequeña de 1 año y 5 meses, procedente de Lamas (San Martín), también fue atendida exitosamente en el HEP tras presentar una grave obstrucción en la tráquea por la aspiración accidental de una canchita (popcorn).

Especialistas del HEP logran con éxito extracción del maíz de menor procedente de Chulucanas y Tarapoto. Foto: HEP/Gob.pe

De acuerdo al testimonio de la madre, el hermano de la niña le dio de comer ‘canchita’, lo que ocasionó que presentara cianosis facial. Inicialmente, fue atendida en la posta de Lamas y luego derivada al Hospital de Moyobamba, donde se diagnosticó erróneamente flema en los pulmones.

Tras varias semanas sin mejoría y una posterior hospitalización en Tarapoto, una tomografía confirmó la presencia de un cuerpo extraño, lo que motivó su traslado inmediato al HEP.

En el HEP, se le practicó una broncoscopía de menos de 20 minutos, logrando extraer con éxito la ‘canchita’ que comprometía su vía aérea. La intervención fue liderada por el Dr. Percy Sánchez, junto a los anestesiólogos Dr. Pedro Dueñas y el equipo de enfermería. La menor se encuentra estable y con evolución favorable.