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Advierten que lluvias podrían generar huaicos y deslizamientos en 865 distritos de la sierra del Perú. (Foto: COEN)
Advierten que lluvias podrían generar huaicos y deslizamientos en 865 distritos de la sierra del Perú. (Foto: COEN)
Por Redacción EC

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informa que existen 865 distritos de la sierra en riesgo de verse afectados por deslizamientos, huaicos u otro tipo de movimientos en masa, debido a la ocurrencia de lluvias de ligera a moderada intensidad del domingo 15 al lunes 16 de marzo.

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