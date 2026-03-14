El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informa que existen 865 distritos de la sierra en riesgo de verse afectados por deslizamientos, huaicos u otro tipo de movimientos en masa, debido a la ocurrencia de lluvias de ligera a moderada intensidad del domingo 15 al lunes 16 de marzo.

Así lo revela el escenario de riesgo elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) ante el aviso meteorológico Nº 087 del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

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Según dicho documento, Cajamarca es el departamento que presenta la mayor cantidad de distritos en riesgo muy alto, con 93, seguido de Áncash (75), La Libertad (51), Huancavelica (48), Apurímac (43), Huánuco (41), Ayacucho (40), Cusco (35), Puno (18), Junín (14), Pasco (13), Piura (12), Lima (11) y Lambayeque (3).

En tanto, 368 jurisdicciones de estas mismas regiones, a excepción de Lambayeque, se encuentran en riesgo alto. Para conocer cuáles son los distritos involucrados, ingresa aquí.

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Ante esta situación, el Indeci exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales revisar que las rutas de evacuación estén despejadas y debidamente señalizadas, para dirigir a la población hacia una zona segura y alejada del cauce de ríos o quebradas, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en la jurisdicción en caso de presentarse una emergencia.

Del mismo modo, recomendó a la población proteger y reforzar el techo de sus viviendas, así como establecer un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales.

“El Indeci, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), monitorea los departamentos alertados y coordina con las autoridades regionales y locales los efectos de este fenómeno meteorológico”, culminó.