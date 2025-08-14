Equipo multidisciplinario del Hospital de Emergencias Pediátricas realizaron exitoso procedimiento de crioextracción a niño de 1 y 2 meses, identificado con las iniciales V.C.L., procedente del distrito de San juan de Lurigancho, quien aspiró pequeña porción de carne con hueso.

Según la madre, después de comer, el menor se puso a jugar y, de manera repentina, se atragantó con pequeñas porciones de carne que aún tenía en la boca, presentando tos intensa y arcadas.

Ante esta situación, decidieron trasladarlo al Hospital Guillermo Almenara; sin embargo, debido a que, el Hospital de Emergencias Pediátricas es un centro de referencia especializado en la extracción de cuerpos extraños, el menor fue trasladado a nuestra institución para recibir atención especializada.

“El procedimiento de crioextracción consiste en la adhesión por congelamiento del cuerpo extraño y se realiza a través de una criosonda. Esta es la primera crioterapia que se realiza en un niño en el país”, explicó el Dr. Luis Falcón, quien lideró la intervención junto al Dr. Percy Sánchez, Pedro Dueñas (anestesiólogo), las enfermeras Lic. Anita Lescano y Andrea Herhuay.

Excelente intervención se dio en el Hospital de Emergencias Pediátricas, tras retirar con éxito cuerpo extraño. Foto: HEP/Gob.pe

Tras las acciones para este tipo de casos, el menor fue trasladado a su centro de hospitalización donde continuará el seguimiento médico y el cuidado del equipo de enfermería para asegurar su completa recuperación.

Este tipo de atención, que permite recuperar la salud de los niños y adolescentes, es el trabajo que realizan a diarios nuestro personal asistencial y administrativo, a quienes le brindamos un reconocimiento en el Día Nacional de la Salud y Buen Trato al Paciente.