Niño herido por pirotécnicos recupera su mano tras complejo procedimiento en HEP

Dr. Javier Pascual reconstruyendo dedo de menor de 9 años. Foto: HEP/Gob.pe

Por Redacción EC

Un niño de nueve años de edad (D.G.S.), procedente de Lima, se recuperó satisfactoriamente luego de sufrir una lesión en la mano izquierda, al manipular un artefacto pirotécnico que encontró en la vía pública. El accidente le ocasionó quemaduras severas y exposición ósea en uno de los dedos.

