Esta semana empezó el año escolar 2018 y 1.652 niños venezolanos pudieron integrarse al sistema educativo peruano gracias a que sus certificados de estudios básicos de primaria y secundaria fueron validados por el Ministerio de Educación (Minedu) durante el 2017 y en lo que va del 2018.

Según precisó el Minedu, 1.207 validaciones fueron expedidas en 2017, mientras otras 445 fueron otorgadas entre enero y febrero del presente año.

La Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental (Oaciged) del Minedu es la encargada de atender las solicitudes de convalidación presentadas por los ciudadanos venezolanos. Estas solicitudes son resueltas en un promedio de cuatro días hábiles, expidiendo una resolución jefatural que reconoce los estudios cursados y aprobados.

Estas convalidaciones que permiten a los niños venezolanos continuar sus estudios en Perú se realizan teniendo en cuenta el tratado internacional Convenio Andrés Bello (CAB), a través del cual se reconocen los estudios primarios y secundarios realizados, mediante tablas de equivalencia.

Este procedimiento se realiza, también, en el marco de la Ley General de Educación y otras normas vigentes del sector.

Minedu recordó que las solicitudes de convalidación no proceden cuando los padres de familia venezolanos no tienen los documentos de escolaridad de sus hijos o no cumplen con los requisitos establecidos.

En estos casos, sin embargo, pueden solicitar una prueba de ubicación para sus hijos ante cualquier escuela pública del país. Esa evaluación se realizará siempre que el colegio tenga vacantes disponibles y se cumpla con los requisitos establecidos.

Según datos de Migraciones, 3.197 menores de edad venezolanos que migraron al Perú con sus padres han obtenido el Permiso Temporal de Permanencia (PTP).

Este documento les permite regularizar su situación migratoria y acceder a servicios básicos de educación y salud.

De esta cifra, 2.191 son niños de entre 0 a 9 años de edad, mientras que 1.006 de 10 a 17 años. Asimismo, 1.552 son mujeres y 1.645 varones.

Gracias a su regularización migratoria, los niños venezolanos pueden ser matriculados en colegios peruanos para continuar con sus estudios.

